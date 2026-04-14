Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Después de unos días de tregua con tiempo estable, el clima otoñal se hará sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la llegada de una nueva ciclogénesis, que estará acompañada por un tormentón de 48 horas, atravesado por actividad eléctrica y una alta humedad.

Cuándo se desatan las tormentas en el AMBA

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la lluvia se hará presente este miércoles 15 de abril en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, lo que provocará una jornada marcada por precipitaciones continuas y abundante caída de agua.

El SMN indica que se esperan tormentas durante todo el día, aunque las condiciones más adversas se registrarían a partir del mediodía y durante la tarde, el fenómeno podría intensificarse.

Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Pronóstico extendido para el clima esta semana

Miércoles 15 de abril : 20 °C de mínima y 22 °C de máxima. Lluvias durante todo el día (entre 40% y 70% de probabilidades) y ráfagas fuertes de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Jueves 16 de abril : mínima de 18 °C y máxima de 23 °C. Lluvias durante la madrugada que irán bajando la intensidad durante el resto del día. El viento soplará hasta los 31 km/h.

Viernes 17 de abril : mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará nublado y el viento soplará hasta los 22 km/h.

Sábado 19 de abril : mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Cielo parcialmente nublado, sin lluvias.

Domingo 20 de abril: 17 °C de mínima y 24 °C de máxima. El cielo estará mayormente nublado. Se espera un 10% de probabilidades de lluvia a la noche.

De esta manera, tras varios días de relativa estabilidad, el clima volverá a mostrar condiciones variables en el AMBA, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.

¿Qué es la ciclogénesis?

El término ciclogénesis describe un proceso meteorológico que tiene lugar cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, aumentando las probabilidades de generar un centro de baja presión.

Es en este contexto que se da el paso a las lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo. De todas maneras, es importante resaltar que su intensidad y alcance dependen de varios factores.

Según indican los meteorólogos, este fenómeno comenzó a gestarse el domingo de Pascuas y se desató con intensidad este lunes, con las lluvias que se desarrollaron durante toda la jornada.

Alerta por tormentas

Además del AMBA, rigen alertas amarillas y naranjas en distintas provincias de la Argentina, principalmente en el noreste.

Alerta para el miércoles 15/4. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos. A esto se sumará actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los acumulados de precipitación, se estima valores entre 30 y 80 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual en algunas zonas.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: