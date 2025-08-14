Día del Niño con lluvia y en alerta por la ciclogénesis: día por día, cómo estará el clima durante el fin de semana largo

Con temperaturas bajas y precipitaciones durante el domingo 17 de agosto, el clima parece no acompañar los días de descanso de los trabajadores.

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA.

De cara al próximo fin de semana largo, un sistema de alta presión avanzará desde el norte de la Patagonia hacia el este de la provincia de Buenos Aires. Este desplazamiento favorecerá el ingreso de aire frío y mantendrá un clima muy estable desde la Patagonia hasta la región pampeana.

Sin embargo, las últimas actualizaciones de distintos modelos de pronóstico indican que, la próxima semana, se desarrollará un sistema de baja presión de gran magnitud que concentrará la atención meteorológica en todo el país.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA/Daniel Vides

A partir de entonces, se espera un marcado empeoramiento del tiempo sobre la franja central de Argentina, avanzando de oeste a este, con lluvias y tormentas cada vez más intensas y extendidas. El momento crítico llegaría el martes, cuando se forme un profundo centro de bajas presiones en el centro-este del país, acompañado por fuertes vientos y abundantes precipitaciones.

¿Cómo va a estar el clima durante el fin de semana largo en Argentina?

En la Patagonia se esperan heladas de fuerte a severa intensidad, sobre todo en Santa Cruz y el oeste de Chubut, mientras que en La Pampa y gran parte de Buenos Aires serán moderadas a fuertes, con mínimas que podrían alcanzar los -5°. El jueves por la mañana se prevé la mayor cobertura de heladas intensas en el país.

Para el viernes, que será día no laborable en Argentina, se pronostica un aumento generalizado de las temperaturas, con vientos del norte o noreste predominando en gran parte del país. El inicio del fin de semana largo estará mayormente acompañado de buen tiempo y nubosidad variable en diferentes regiones.

El sábado comenzaría con precipitaciones aisladas en Cuyo, La Pampa y Córdoba. Durante la segunda mitad del día, no se descartan lluvias en el sur del Litoral, el norte de Buenos Aires y el área metropolitana.

El domingo presentará condiciones inestables en el centro-este, con cielos cubiertos, nieblas, neblinas y posibles lloviznas sobre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, aunque se espera una mejora hacia la tarde, coincidiendo con la celebración del Día del Niño.