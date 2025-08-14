Fiebre amarilla en Argentina: la vacuna solo será gratuita en zonas con riesgo comprobado de transmisión

Salud anunció que la medida es “garantizar el uso responsable de los recursos públicos” y “priorizar la protección de quienes viven o trabajan en áreas con riesgo comprobado de transmisión”.

Fiebre amarilla en Argentina Foto: Fotografía: Agencia Noticias Argentinas/WALTER PAPASODARO/DP

El Ministerio de Salud anunció que la vacunación contra la fiebre amarilla se aplicará de forma gratuita únicamente en las zonas endémicas.

A través de un comunicado oficial, la cartera sanitaria informó que el objetivo de la medida es “garantizar el uso responsable de los recursos públicos” y “priorizar la protección de quienes viven o trabajan en áreas con riesgo comprobado de transmisión”.

Fiebre Amarilla

El ministro Mario Lugones añadió que “por uso y costumbre” se inoculaba gratuitamente a personas que viajaban a otros países que exigen esa vacuna.

“Mediante un proceso de compra focalizada, la cartera sanitaria nacional estima lograr un ahorro de 697.566 dólares en la adquisición de este insumo, al reducir en un 34% la cantidad de unidades a comprar”, añade el escrito.

En el mismo sentido, habrá dosis necesarias para los habitantes de Formosa, Corrientes, Misiones y departamentos seleccionados de Chaco, Jujuy y Salta.

Por lo tanto, aquellas personas que viajen al exterior por razones de turismo deberán recibir la inmunización en los centros privados que se encuentren autorizados para tal fin.

“Durante septiembre y octubre prevé realizar la distribución de las dosis faltantes para 2025 y se garantiza completar la cobertura acordada con las jurisdicciones”, agregó la cartera.