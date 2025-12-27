PAMI contra el dengue y fiebre amarilla: consejos, prevención y vacunas para jubilados

Ante la reaparición de mosquitos peligrosos que transmiten enfermedades, el Programa de Asistencia Médica Integral acercó consejos e información valiosa.

Prevención y vacunas contra los mosquitos para los jubilados de PAMI. Foto: Pixabay y Reuters

El comienzo del verano significa temperaturas elevadas y la reaparición de mosquitos peligrosos que pueden transmitir enfermedades, como el dengue. En este marco, un sector de la población que corre especial riesgo son los adultos mayores, por lo que PAMI acercó importante información y consejos, además de las posibilidades para vacunarse.

El Programa de Asistencia Médica Integral asiste a sus afiliados con distintos beneficios, aunque también con cobertura de salud y hasta consejos para no padecer complicaciones, como ocurre con los mosquitos.

Dengue en Santa Fe. Foto: Pixabay.

Desde el PAMI advirtieron por la aparición del Aedes aegypti, que resulta el transmisor del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

PAMI: consejos para evitar el contagio de dengue

El principal consejo que se acerca es la eliminación de criaderos, con una serie de recomendaciones para que nuestro hogar no sea un generador de mosquitos peligrosos.

Desechá recipientes en desuso que puedan acumular agua.

Vaciá y cepillá objetos que acumulen agua (como colectores de aires acondicionado).

Mantené los patios, balcones y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Renová el agua de bebederos de animales.

Limpiá canaletas y desagües de lluvia.

Tapá o poné boca abajo recipientes que contengan agua.

Rellená floreros y porta macetas con arena húmeda.

Fumigación por Dengue

Prevenir picaduras de mosquitos en adultos mayores

Claro que también existen otras maneras de prevenir picaduras de este mosquito, que puede generar complicaciones en la salud.

Usá repelente y seguí las indicaciones del envase.

Vestí ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente al aire libre.

Colocá mosquiteros en puertas y ventanas.

Protegé cunas y cochecitos con tul o telas mosquiteras.

Utilizá repelentes ambientales como tabletas (interior) y espirales (exterior).

Síntomas de enfermedades como el dengue

El síntoma más común es la fiebre, aunque la combinación de más factores puede elevar el riesgo. La primera atención se sugiere tras percibir varios de los siguientes malestares:

Dolor de cabeza.

Dolores musculares o articulares (pueden ser leves o muy intensos, especialmente en chikungunya).

Cansancio o malestar general.

Náuseas o malestar digestivo.

Manchas o erupciones rojas en la piel.

Aedes aegypti, transmite el dengue y la fiebre chikungunya. Foto: NA.

De todos modos, una atención de urgencia se requiere en caso de presentar:

Sangrado de encías o nariz.

Dolor abdominal intenso y continuo.

Vómitos persistentes.

Dificultad para respirar.

Somnolencia o irritabilidad.

Señales de sangrado importante y/o complicaciones graves de los órganos.

Además, desde el PAMI se remarca evitar el consumo de aspirinas, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac y medicamentos inyectables.

Vacunas contra el dengue y la fiebre amarilla en jubilados y pensionados

PAMI mencionó también acerca de la vacunación para jubilados y pensionados para dos de las enfermedades que transmite el mosquito: la fiebre amarilla y el dengue.

Fiebre amarilla

Esta vacuna está dentro del calendario para aquellos que están dentro de la zona de riesgo, que incluye las provincias enteras de Misiones, Corrientes y Formosa, además de algunos sectores de Chaco, Salta y Jujuy.

Fiebre amarilla - vacuna

Además, se la recomienda para aquellos adultos mayores que viajarán a zonas donde circule la enfermedad. La inyección debe darse al menos 10 días antes de realizar el viaje en cuestión.

Dengue

Esta vacuna todavía está en fase de pruebas, por lo que se recomienda consultar previamente con un doctor acerca de cada caso particular. Incluso no se recomienda en personas que tengan las defensas muy bajas, como aquellas que transitan una enfermedad o un tratamiento.

Cabe aclarar que no está dentro del programa del PAMI, por lo que no es gratuita para sus afiliados.

Dengue. Foto: Reuters.

Entre los beneficios aparece que reduce los cuadros graves que produce la enfermedad, aunque el riesgo de contagio permanece.

Un punto a tener en cuenta es que se puede recibir la vacuna en simultáneo con las de fiebre amarilla y de la hepatitis A.