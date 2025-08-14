La peligrosa consecuencia de comprar en Shein: usó un top de $7.000 y así le quedó la espalda

Una joven británica sufrió una quemadura grave por un top de moda y teme quedar con cicatrices permanentes de por vida.

Lo que parecía ser unas vacaciones soñadas en Turquía terminó en una verdadera pesadilla para Soraya Young, una joven de 25 años que sufrió una quemadura grave en la espalda. Según contó, todo comenzó después de usar una remera comprada en Shein, la conocida tienda online de ropa a bajo costo.

Soraya, empleada pública en Nottingham, Inglaterra, había adquirido un pack de tres tops por apenas £4,99 (unos $7.000 argentinos) para renovar su vestuario de verano. Antes de viajar, los lavó y guardó en la valija sin imaginar lo que sucedería después.

Un dolor que arruinó el viaje

Durante una excursión de cinco horas por la ciudad de Marmaris, decidió ponerse uno de los tops sobre la bikini para estar “más cómoda”. Al día siguiente, su novio, George Harris, notó una marca extraña en su espalda: “Tenés una quemadura rara”, le dijo. Al principio creyeron que era solo una insolación, pero el cuadro empeoró.

Con el paso de los días, la lesión —que tenía la forma exacta de la prenda— comenzó a ampollarse y supurar líquido. “Era un dolor insoportable. A la noche no podía dormir, si movía el brazo me hacía doler todo. Hasta ponerme la bikini era imposible”, relató Soraya, que terminó llorando de dolor durante el vuelo de regreso a Inglaterra.

El diagnóstico y el temor a las secuelas

En Turquía, un médico que la atendió se mostró sorprendido por la herida y le sugirió que podía tratarse de una reacción entre la tela del top y el sol o el cloro de la pileta. Ya en su país, otro profesional le recetó antibióticos y una crema para aliviar el daño.

“Lo peor no es solo el dolor, sino la forma que tiene. Parece que estoy usando una remera para siempre. Me da miedo que me quede una cicatriz para toda la vida”, confesó la joven. Además, procuró que no volverá a comprar nada en Shein, ya que le arruino el viaje.