Desde pochoclos hasta aceitunas y Campari: los sabores más raros del Campeonato Mundial del Alfajor, ¿los probarías?

Más allá de sus combinaciones inesperadas y sabores exóticos que desafían lo tradicional, casi todos cumplen con el clásico requisito argentino: llevar dulce de leche, un detalle que siempre genera debate entre los fanáticos. Te mostramos los más atrevidos y solo aptos para valientes.

Alfajor de pochoclo, una de las propuestas más innovadoras del Campeonato Mundial del Alfajor 2025. Foto: Instagram @alfapop.ba

El Campeonato Mundial del Alfajor es el punto de encuentro más esperado por fanáticos y productores de este clásico argentino. Cientos de fabricantes, tanto locales como de otros países, compiten en distintas categorías. Durante los tres días, un jurado de expertos degusta y evalúa cada propuesta, para definir cuál se lleva el premio al mejor alfajor del país.

Más allá de las recetas tradicionales con dulce de leche, el campeonato es también terreno fértil para la creatividad: aparecen rellenos con frutas exóticas, especias, licores e incluso ingredientes salados que rompen todos los esquemas.

Cada año aparecen joyas gourmet y combinaciones que desafían cualquier receta tradicional. Y, como siempre, reaparece la polémica eterna: en Argentina, hay quienes juran que si no tiene dulce de leche, no es un alfajor. Dejando de lado esto, acá te mostramos los ejemplares más insólitos que pasaron por el Campeonato Mundial del Alfajor (y casi todos cumplen con la norma básica).

Los alfajores más insólitos del Campeonato Mundial del Alfajor 2025

Campari y licor de pistacho, los elegidos de Alta Pinta

Alta Pinta apuesta por combinaciones originales que llaman la atención a primera vista y conquistan con su sabor. Entre sus propuestas se encuentra Naranjos de Azul y Campari, que fusiona el dulzor cítrico con el característico toque amargo, logrando un equilibrio fresco, y Licor de Pistacho, un alfajor que destaca por su relleno cremoso y el sabor intenso y delicado del pistacho.

Campeonato Mundial del Alfajor 2025. Foto: Canal26.com

Con un valor de $3.500 cada uno, estas creaciones son ideales para quienes buscan salirse de lo tradicional y animarse a alfajores con personalidad propia (y un poco de alcohol).

Alfapop rompe los esquemas con su alfajor de pochoclo

Alfapop se llevó todas las miradas en La Falda al consagrarse como el Mejor Alfajor Innovador, además de ganar el codiciado Alfajor de Oro. Su propuesta estrella, Pochoclo, combina creatividad y sabor, sorprendiendo a los paladares con un toque divertido y original. Sin dudas, es la opción ideal para quienes buscan combinaciones únicas, y tiene un valor de $3.500.

Alfajor de pochoclo. Foto: Instagram @alfapop.ba

Alfajor con ¿aceitunas?: la creación de Pehuén Co

Con un valor de $4.000, Pehuén Co propone un alfajor que combina ganache de chocolate con un corazón de mermelada de aceitunas negras, todo cubierto con un baño de chocolate semi amargo, logrando una combinación realmente digna de probar.

Campeonato Mundial del Alfajor 2025. Foto: Instagram @alfajores_pehuenco

El sabor de las aceitunas se percibe como un toque sutil, sin ser invasivo, lo que lo hace ideal para quienes buscan alfajores originales y diferentes, que sorprendan al paladar sin perder el equilibrio.

Mandarina y Tango en la Selva, las estrellas de Noli

La marca Noli Alfajores no solo conquistó al jurado del Mundial del Alfajor 2023 con uno de los diseños más creativos —ganando el oro al Mejor Packaging—, sino también con sabores que sorprenden desde el primer bocado. Entre sus creaciones está Mandarina Andina, con tapas de cacao y mandarina, relleno de dulce de leche y ganache al 70% infusionado con mandarina. Todo bañado en chocolate tostado y caramelizado al 33%, con maíz tostado y un crocante final irresistible.

Campeonato Mundial del Alfajor 2025. Foto: Canal26.com

Otra de sus propuestas es Tango en la Selva, que combina una tapa de cacao con otra de galleta de macambo tostado (la semilla del cacao blanco), chocolate al 75% y nips de cacao fino de aroma de Ecuador. En el centro, un gel de mucílago de cacao le aporta un toque exótico y único. Ambos tienen un valor de $8.000, siendo una de las opciones más caras del campeonato, pero son un viaje de sabor para paladares curiosos.

Alfajor de picante, tequila y limón en Malambo

Malambo sorprende con sus alfajores llenos de sabor y creatividad. Entre sus propuestas se encuentra Naranja y Mango, una combinación frutal y refrescante que conquista por su dulzura y aroma; picante, tequila y limón, ideal para quienes buscan sabores intensos y atrevidos; y Açaí, un alfajor que destaca por su sabor exótico y ligero, perfecto para los que buscan algo diferente. Todos tienen un valor de $2.500.

Alfajor de tequila, picante y limón. Foto: Canal26.com

La famosa Red Velvet en alfajor: una propuesta de Club de Pastelería

El alfajor Red Velvet, de Club de Pastelería, reversiona la clásica torta en su versión más original. Con un valor de $3.000, es ideal para quienes buscan un alfajor tradicional con un toque sofisticado, perfecto para darse un gusto o para compartir.

Alfajor Cheesecake Snicker de Alfacheese

Con un giro irresistible, el alfajor Cheesecake Snicker, de Alfacheese, une la cremosidad del cheesecake con el sabor icónico de los Snickers, creando una experiencia dulce única y muy original. Con un valor de $3.500, es perfecto para quienes buscan un alfajor lleno de sabor, ideal para disfrutar a cualquier hora.

Alfajores con tapas de cubanitos

Los alfajores Cubanitos, de Arbanit, se presentan con masa en forma de cucurucho y vienen rellenos de pistacho o dulce de leche, ofreciendo una propuesta divertida y diferente que combina creatividad y sabor en cada bocado.

Arbanit en el Campeonato Mundial del Alfajor. Foto: Instagram @arbanit.fellow

El Toblerone llegó en su versión alfajor: Thionis sorprende a los más golosos

El alfajor Thionis destaca por su relleno de Toblerone y almendras, que une el chocolate suizo con el crocante irresistible de las almendras. Con un valor de $4.000, es una opción ideal para quienes no se empalagan nunca y buscan un alfajor lleno de sabor.

Alfajor de Toblerone de Thionis. Foto: Instagram @thionischocolate

Así es como el Campeonato Mundial del Alfajor demuestra que la creatividad no tiene límites. Desde combinaciones clásicas hasta las más innovadoras, hay un alfajor para cada paladar. Solo queda animarse a probarlos.