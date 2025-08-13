Campeonato Mundial del Alfajor 2025: las inéditas categorías y los exóticos sabores que competirán este año

El jurado especializado puntuará las más de 35 características sensoriales para determinar a los ganadores en cada una de estas categorías y luego definir el “Mejor Alfajor del Mundo”.

Alfajores; golosinas. Foto: Freepik.

Las emblemáticas golosinas de dos tapitas, rellenas de dulce de leche y cobertura de chocolate competirán entre el viernes 15 y domingo 17 de agosto de 2025 en el Campeonato Mundial del Alfajor, para definir al mejor alfajor del mundo.

A partir de este viernes, entre las 12:00 y 20:00 en el Pabellón 6 de Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los asistentes podrán degustar la diversa propuesta de distintas identidades de este postre.

El jurado especializado, sin poder usar su sentido de la vista, deberá catar a ciegas las variedades y puntuar más de 35 características sensoriales para consagrar el mejor alfajor del mundo.

El Campeonato Mundial de Alfajores se celebra del 15 al 17 de agosto de 2025. Foto: Freepik.

Además de la tradicional versión a “La Argentina”, más de 120 productores de todas las regiones locales así como expositores de Uruguay y otros países competirán en las categorías de las más variadas.

Esta cuarta edición concentrará creaciones artesanales e innovadoras, como por ejemplo: el pistacho (fruto seco de moda); el chocolate blanco-negro; y otras exóticas combinaciones.

La tercera edición tuvo como campeón al alfajor de Señor Alfajor (Monte Grande), distinguido por su cobertura de chocolate negro 70 %, frambuesas liofilizadas, ganache semiamargo, merengue y volcán de frambuesa.

Campeonato Mundial del Alfajor: la cuarta edición tendrá inéditas categorías

Este 2025, se evaluarán recetas y inéditos sabores como es el “Mejor Alfajor Estilo Marplatense”, una distinción especial dentro de la categoría regional.

En cuanto a los tipos de relleno, se distinguen categorías para el “Mejor relleno de dulce de leche” y el “Mejor relleno de fruta”. Además, se introdujo una nueva categoría para el “Mejor alfajor relleno de dos sabores”.

El Campeonato Mundial de Alfajores se celebra en el Pabellón 6 de Costa Salguero. Foto: Freepik.

Asimismo, las coberturas tienen su propia distinción, buscando el “Mejor alfajor con cobertura de chocolate negro” y el “Mejor alfajor con cobertura de chocolate blanco”. Además, se premia el “Mejor alfajor glaseado” y “Mejor galleta de alfajor”.

Por último, respecto a la cantidad de capas, los participantes compiten por el “Mejor alfajor simple” y el “Mejor alfajor de tres capas”. Otras categorías en este ámbito son el “Mejor alfajor exótico”, el “Mejor alfajor de maicena” y el “Mejor alfajor saludable”.