Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025
Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy
Hoy en Buenos Aires, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, creando un ambiente fresco. La humedad relativa se mantendrá en torno al 55%, proporcionando una sensación de frescura.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Conforme avance el día hacia la tarde, el cielo continuará con condiciones de parcial nubosidad, alcanzando temperaturas máximas cercanas a los 15.7°C. Los vientos predominantes soplarán a velocidades de hasta 21 km/h. Esto supone un leve alivio del calor debido al efecto refrescante del viento.
Por la noche, las condiciones climáticas se mantendrán sin cambios importantes, con temperaturas experimentando una ligera caída. No se esperan precipitaciones, lo que proporciona una noche tranquila para disfrutar de actividades al aire libre.