Una marca de alfajores reinventó el clásico cheesecake y llevó el postre un paso más allá
Si hay algo que nos une a los argentinos, sin dudas, es el alfajor. Tradicionalmente de dulce de leche, chocolate o frutas, este clásico tiene sabores que todos reconocemos… pero últimamente aparecieron versiones que rompen con lo habitual y hasta generan polémica. ¿Un alfajor sin dulce de leche sigue siendo un alfajor?
Para los fanáticos del cheesecake, hay buenas noticias: la marca Alfacheese reinventó el postre en formato alfajor, y no solo eso, sino que además ofrece siete variantes diferentes para todos los gustos. Sin dudas, unieron lo mejor de dos mundos.
Aunque cuando pensamos en alfajor lo primero que nos viene a la cabeza es el dulce de leche, la versión cheesecake sorprende por ser original y no tan empalagosa... o sí.
De cheesecake snicker a maracuyá: los siete alfajores de Alfacheese
Alfacheese presenta el alfajor de cheesecake en siete variedades diferentes, llevando el clásico postre a un nivel completamente nuevo. Desde las versiones más dulces hasta las más suaves, hay una opción para cada paladar y momento:
- Cheesecake Frutos Rojos: tapa de chocolate, ganache de queso, frutos rojos y baño negro.
- Cheesecake Oreo de Frutos Rojos: tapa de Oreo, ganache de queso, frutos rojos y baño blanco.
- Cheesecake Nutella Crocante: tapa de chocolate, ganache de queso, Nutella crocante y baño negro.
- Cheesecake Key Lime: tapa de chocolate, ganache de queso, key lime (lima) y baño blanco.
- Cheesecake Pistacho: tapa de vainilla, ganache de queso, pistacho y baño blanco.
- Cheesecake Maracuyá: tapa de vainilla, ganache de queso, maracuyá y baño blanco.
- Cheesecake Snickers: tapa de chocolate, ganache de queso, maní y caramelo salado, con baño negro.
Con un toque irresistible, el alfajor Cheesecake de Alfacheese combina la cremosidad del cheesecake con sabores icónicos, ofreciendo una experiencia dulce única y original. Cada uno tiene un valor de $3.500 y es perfecto para quienes buscan un alfajor lleno de sabor, ideal para disfrutar a cualquier hora del día.
Con todas sus variantes, Alfacheese logra combinar creatividad y sabor, ofreciendo opciones para todos los gustos y demostrando que el clásico alfajor puede reinventarse sin perder su esencia.
De esta manera surge una nueva versión de un gran clásico, y el nombre Alfacheese parece hecho a medida: la polémica sobre si es o no un alfajor queda de lado. Al final, poco importa la etiqueta, lo que todos quieren es disfrutar de un Alfacheese.