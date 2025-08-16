Una marca de alfajores reinventó el clásico cheesecake y llevó el postre un paso más allá

Esta nueva versión une lo mejor de dos mundos: la cremosidad y frescura del cheesecake con la tradición y el encanto del clásico alfajor, en combinaciones irresistibles que conquistan a los amantes del dulce.

Alfajor de Cheesecake Snicker. Foto: Instagram @alfa.cheese

Si hay algo que nos une a los argentinos, sin dudas, es el alfajor. Tradicionalmente de dulce de leche, chocolate o frutas, este clásico tiene sabores que todos reconocemos… pero últimamente aparecieron versiones que rompen con lo habitual y hasta generan polémica. ¿Un alfajor sin dulce de leche sigue siendo un alfajor?

Para los fanáticos del cheesecake, hay buenas noticias: la marca Alfacheese reinventó el postre en formato alfajor, y no solo eso, sino que además ofrece siete variantes diferentes para todos los gustos. Sin dudas, unieron lo mejor de dos mundos.

Alfajores de Cheesecake de Alfacheese. Foto: Instagram @alfa.cheese

Aunque cuando pensamos en alfajor lo primero que nos viene a la cabeza es el dulce de leche, la versión cheesecake sorprende por ser original y no tan empalagosa... o sí.

Alfajor de Cheesecake Oreo y Frutos Rojos. Foto: Instagram @alfa.cheese

De cheesecake snicker a maracuyá: los siete alfajores de Alfacheese

Alfacheese presenta el alfajor de cheesecake en siete variedades diferentes, llevando el clásico postre a un nivel completamente nuevo. Desde las versiones más dulces hasta las más suaves, hay una opción para cada paladar y momento:

Cheesecake Frutos Rojos : tapa de chocolate, ganache de queso, frutos rojos y baño negro.

Cheesecake Oreo de Frutos Rojos : tapa de Oreo, ganache de queso, frutos rojos y baño blanco.

Cheesecake Nutella Crocante : tapa de chocolate, ganache de queso, Nutella crocante y baño negro.

Cheesecake Key Lime : tapa de chocolate, ganache de queso, key lime (lima) y baño blanco.

Cheesecake Pistacho : tapa de vainilla, ganache de queso, pistacho y baño blanco.

Cheesecake Maracuyá : tapa de vainilla, ganache de queso, maracuyá y baño blanco.

Cheesecake Snickers: tapa de chocolate, ganache de queso, maní y caramelo salado, con baño negro.

Alfajor de Cheesecake Maracuyá. Foto: Instagram @alfa.cheese

Con un toque irresistible, el alfajor Cheesecake de Alfacheese combina la cremosidad del cheesecake con sabores icónicos, ofreciendo una experiencia dulce única y original. Cada uno tiene un valor de $3.500 y es perfecto para quienes buscan un alfajor lleno de sabor, ideal para disfrutar a cualquier hora del día.

Con todas sus variantes, Alfacheese logra combinar creatividad y sabor, ofreciendo opciones para todos los gustos y demostrando que el clásico alfajor puede reinventarse sin perder su esencia.

Alfajor de Cheesecake Pistacho. Foto: Instagram @alfa.cheese

De esta manera surge una nueva versión de un gran clásico, y el nombre Alfacheese parece hecho a medida: la polémica sobre si es o no un alfajor queda de lado. Al final, poco importa la etiqueta, lo que todos quieren es disfrutar de un Alfacheese.