Ofertas irresistibles en outlets de Buenos Aires: dónde conseguir zapatillas de primera marca por menos de $40.000

Con descuentos de hasta el 60% en varios modelos, hay locales que funcionan como una gran alternativa para adquirir productos de primeras marcas a precios accesibles.

Comprar zapatillas baratas es posible. Foto: Unsplash.

Dos outlets, uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el otro en la provincia, ofrecen zapatillas Nike, Adidas, Puma y Fila desde $39.999, con descuentos de hasta el 60% en varios modelos.

Entre las recomendaciones para aprovechar este tipo de liquidaciones, se sugiere concurrir temprano para encontrar mayor disponibilidad de talles, verificar el estado de cada producto y confirmar las políticas de cambios o devoluciones antes de realizar la compra.

Zapatillas Puma. Foto: Unsplash.

En San Justo, partido de La Matanza, la cadena Dexter opera un local outlet donde se pueden encontrar modelos en oferta. La misma incluye zapatillas para diferentes disciplinas como running, training y lifestyle, tanto para hombres como para mujeres. Algunos pares tienen un precio final inferior a los $40.000.

Otra de las opciones destacadas para adquirir calzado deportivo a menor precio se encuentra en el Distrito Arcos Premium Outlet, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Allí, Puma cuenta con un local que ofrece modelos con descuentos que alcanzan el 60%. Entre las promociones vigentes, se encuentran:

Puma Accent : 60% de descuento, a $39.999.

Puma Flyer Flex : 50% de descuento, a $44.999.

Puma Electrify Nitro : 60% de descuento, a $57.999.

Puma Ferrari Tiburion : 50% de descuento, a $64.999.

Puma Ever : 30% de descuento, a $66.499.

Puma Aviator : 30% de descuento, a $71.999.

Puma Vis2K : 40% de descuento, a $74.999.

Puma X Cell : 30% de descuento, a $76.999.

Puma Trinity : 40% de descuento, a $77.999.

Puma BMW MMS Trinity: 40% de descuento, a $77.999.

Shopping Distrito Arcos

Recomendaciones para comprar zapatillas en outlets

La demanda en este tipo de locales suele concentrarse en horarios y fechas específicas, como fines de semana o temporadas de cambio de colección. Para optimizar la compra, especialistas en consumo recomiendan: