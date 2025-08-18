Ofertas irresistibles en outlets de Buenos Aires: dónde conseguir zapatillas de primera marca por menos de $40.000
Dos outlets, uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el otro en la provincia, ofrecen zapatillas Nike, Adidas, Puma y Fila desde $39.999, con descuentos de hasta el 60% en varios modelos.
Entre las recomendaciones para aprovechar este tipo de liquidaciones, se sugiere concurrir temprano para encontrar mayor disponibilidad de talles, verificar el estado de cada producto y confirmar las políticas de cambios o devoluciones antes de realizar la compra.
En San Justo, partido de La Matanza, la cadena Dexter opera un local outlet donde se pueden encontrar modelos en oferta. La misma incluye zapatillas para diferentes disciplinas como running, training y lifestyle, tanto para hombres como para mujeres. Algunos pares tienen un precio final inferior a los $40.000.
Otra de las opciones destacadas para adquirir calzado deportivo a menor precio se encuentra en el Distrito Arcos Premium Outlet, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Allí, Puma cuenta con un local que ofrece modelos con descuentos que alcanzan el 60%. Entre las promociones vigentes, se encuentran:
- Puma Accent: 60% de descuento, a $39.999.
- Puma Flyer Flex: 50% de descuento, a $44.999.
- Puma Electrify Nitro: 60% de descuento, a $57.999.
- Puma Ferrari Tiburion: 50% de descuento, a $64.999.
- Puma Ever: 30% de descuento, a $66.499.
- Puma Aviator: 30% de descuento, a $71.999.
- Puma Vis2K: 40% de descuento, a $74.999.
- Puma X Cell: 30% de descuento, a $76.999.
- Puma Trinity: 40% de descuento, a $77.999.
- Puma BMW MMS Trinity: 40% de descuento, a $77.999.
Recomendaciones para comprar zapatillas en outlets
La demanda en este tipo de locales suele concentrarse en horarios y fechas específicas, como fines de semana o temporadas de cambio de colección. Para optimizar la compra, especialistas en consumo recomiendan:
- Visitar en días y horarios de baja afluencia: generalmente de lunes a jueves, durante la mañana o primeras horas de la tarde.
- Comparar precios: verificar el valor original del producto y cotejarlo con otras tiendas o plataformas online para confirmar que la rebaja es real.
- Revisar la calidad y el estado del calzado: especialmente en productos de liquidación, donde puede haber pares con detalles estéticos o de fabricación.
- Confirmar medios de pago y promociones bancarias: algunos locales ofrecen cuotas sin interés o descuentos adicionales con determinadas tarjetas.
- Consultar la política de cambios: no todos los outlets ofrecen las mismas condiciones que las tiendas regulares.