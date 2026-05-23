Caminos y Sabores volverá a reunir a productores de todo el país en una de las ferias gastronómicas más importantes de Argentina. Foto: Prensa.

La gastronomía regional argentina volverá a tener su gran vidriera nacional en una nueva edición de Caminos y Sabores edición BNA. La feria, que se realizará del 9 al 12 de julio en Buenos Aires, abrió oficialmente la inscripción para dos de sus concursos más esperados: Experiencias del Sabor y la Copa Alfajor Argentino, certámenes que año tras año impulsan el crecimiento de emprendedores, productores artesanales y marcas emergentes de todo el país.

Más que una competencia, ambos reconocimientos se consolidaron como plataformas de visibilidad, posicionamiento comercial y expansión para pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción de alimentos y bebidas con identidad regional. La convocatoria ya genera expectativa entre productores que ven en Caminos y Sabores una oportunidad única para mostrar sus productos frente a miles de consumidores, distribuidores y referentes gastronómicos.

La Copa Alfajor Argentino premiará a los mejores productos artesanales en categorías como Marplatense, Blanco y de Autor. Foto: Prensa.

Caminos y Sabores: una plataforma para impulsar emprendedores argentinos

Con una fuerte presencia de economías regionales y propuestas artesanales, Caminos y Sabores se transformó en uno de los eventos gastronómicos más importantes de Argentina. La feria reúne cada año a productores de distintas provincias que encuentran allí una posibilidad concreta de ampliar mercados y fortalecer sus marcas.

Los organizadores destacan que participar no solo implica exhibir productos, sino también construir un vínculo directo con el público. Degustaciones, contacto cara a cara y relatos detrás de cada elaboración forman parte de una experiencia que, para muchos emprendedores, marca un antes y un después.

Emprendedores regionales buscarán ganar visibilidad y abrir nuevos mercados durante la feria Caminos y Sabores edición BNA. Foto: Prensa.

Copa Alfajor Argentino: la competencia que premia al mejor alfajor del país

Otra de las grandes atracciones será la Copa Alfajor Argentino, concurso que distingue a los mejores alfajores artesanales del país y que refleja el crecimiento de uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía argentina.

La competencia volverá a premiar las categorías:

Alfajor Marplatense.

Alfajor Blanco.

Alfajor de Autor.

Esta última categoría aparece como una de las más innovadoras y representa el auge de elaboraciones artesanales con impronta propia, ingredientes premium y fuerte identidad regional.

Guillermo Vanucci, jefe de Cocinas de la feria, aseguró que el alfajor artesanal atraviesa “un momento de madurez y explosión a la vez”, impulsado por nuevas tendencias de consumo y propuestas cada vez más creativas.

El alfajor artesanal atraviesa un fuerte crecimiento impulsado por propuestas innovadoras y sabores regionales. Foto: Prensa.

Entre las marcas que participarán aparece Camboya Alfajores, emprendimiento marplatense que llega con importantes expectativas para esta edición. “Tenemos grandes expectativas para esta edición; lanzaremos dos nuevos productos en Caminos y Sabores, manteniendo la calidad e identidad de Camboya. Es especial participar y conectar con gente de Buenos Aires, compartir nuestra pasión y seguir representando a Mar del Plata con un producto premium, especialmente tras los recientes reconocimientos que nos motivan a seguir creciendo”, expresó Carlos Plazadonte, referente de la marca.

Caminos y Sabores 2026: cuándo es, cuánto sale la entrada y cómo participar de los concursos

La inscripción para Experiencias del Sabor permanecerá abierta entre el 11 de mayo y el 19 de junio, mientras que la Copa Alfajor Argentino recibirá postulaciones desde el 26 de mayo hasta el 6 de julio en su página web oficial.

Experiencias del Sabor distinguirá productos argentinos elaborados con identidad territorial, calidad e innovación. Foto: Prensa.

La feria Caminos y Sabores edición BNA se desarrollará del 9 al 12 de julio en BA Ferial y volverá a reunir a productores, emprendedores, cocineros y consumidores de todo el país.

BA Ferial se encuentra sobre la Costanera Norte de Buenos Aires, en el complejo Costa Salguero. La ubicación combina la cercanía al centro financiero y turístico de la ciudad con un entorno abierto frente al Río de la Plata.

Dirección: Av. Costanera Rafael Obligado y J. Salguero 1221, CABA.

Precios de las entradas

Entrada general: $20.000.

Preventa 2x1: disponible hasta el 15 de junio para compras anticipadas.

Jubilados y mayores de 65 años: $7.000 presentando carnet o DNI (solo en boleterías).

Menores de 16 años: ingresan gratis acompañados por un adulto.

Personas con discapacidad: entrada gratuita con CUD vigente.

Estudiantes y docentes de gastronomía, hotelería y turismo: ingreso gratuito el 9 y 10 de julio con acreditación correspondiente.

Beneficios especiales: descuentos para socios de Club La Nación y Clarín 365, además de promociones con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Nación

Además de exhibiciones y degustaciones, el evento ofrecerá espacios de capacitación, experiencias gastronómicas y oportunidades comerciales para cientos de marcas regionales que buscan seguir creciendo en uno de los encuentros más importantes del calendario gastronómico argentino.