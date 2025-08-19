Consejos útiles para evitar multas: qué responder ante la famosa “pregunta trampa” en los controles de tránsito

Una pregunta habitual de los agentes, si no se contesta de forma adecuada, puede terminar considerándose una falta.

Controles de tránsito. Foto: NA.

En los operativos viales, una de las situaciones más comunes para los conductores es enfrentarse a la llamada “pregunta trampa” que suelen realizar los agentes de tránsito. Aunque parezca inocente, la forma en que se responda puede marcar la diferencia entre continuar el viaje sin inconvenientes o terminar con una multa. Conocer de antemano cómo actuar y qué contestar resulta clave para evitar sanciones innecesarias.

La clásica consulta “¿Usted sabe por qué fue detenido?” suele generar dudas y hasta nerviosismo en los conductores. Responder de manera equivocada puede interpretarse como una admisión de falta, lo que abre la puerta a una sanción. Por eso, especialistas en normativa vial recomiendan mantener la calma y contestar con neutralidad, sin dar por hecho ninguna infracción hasta que el agente la detalle.

Controles de tránsito. Foto: NA.

Admitir una falta, como decir “sí, venía un poco rápido”, puede interpretarse como una confesión. Con esa sola declaración, el agente puede labrar un acta de infracción sin necesidad de más pruebas.

Por eso, los abogados recomiendan no reconocer ninguna irregularidad. La respuesta más segura es: “No sé, ¿me podría indicar el motivo de la detención?”. De esta forma, el conductor evita auto incriminarse y obliga al inspector a fundamentar el control o la supuesta infracción.

Además, remarcan que es fundamental mantener la calma y colaborar con la entrega de la documentación solicitada, una actitud desafiante o agresiva solo puede empeorar la situación. Para evitar sanciones adicionales, es clave circular siempre con la documentación en regla.

La documentación necesaria para evitar problemas en los controles de tránsito

Los papeles y elementos obligatorios en los controles de tránsito son: