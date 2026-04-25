Vacaciones de invierno. Foto NA.

Con la llegada del primer frío fuerte del año, una pregunta empieza a repetirse en millones de hogares argentinos: ¿cuándo son las vacaciones de invierno?. La respuesta ya está confirmada y es clave no solo para estudiantes y docentes, sino también para familias que planean viajes, actividades recreativas o simplemente una pausa en la rutina.

Para el ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Federal de Educación, oficializó el calendario escolar en todo el país. El esquema mantiene una modalidad que ya es habitual: las vacaciones de invierno no comienzan el mismo día en todas las provincias, sino que se distribuyen en distintos tramos durante el mes de julio para garantizar el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios.

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno en CABA y Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las vacaciones de invierno 2026 comenzarán el lunes 20 de julio y se extenderán hasta el viernes 31 de julio. De esta manera, los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario tendrán dos semanas completas sin clases y regresarán a las aulas el lunes 3 de agosto, ya que el receso finaliza un viernes.

Este mismo cronograma se aplica a la provincia de Buenos Aires, lo que facilita la organización de las familias del Área Metropolitana, donde miles de alumnos y docentes se trasladan diariamente entre ambas jurisdicciones.

Además de CABA y Buenos Aires, también adoptan este tramo final de julio las provincias de Chaco y Santiago del Estero.

Provincias que arrancan las vacaciones en la primera quincena de julio

Un grupo importante de provincias iniciará el receso invernal antes, desde los primeros días del mes. En estos distritos, las vacaciones de invierno serán del lunes 6 al viernes 17 de julio:

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

En estos casos, el regreso a clases está previsto para el lunes 20 de julio, luego del segundo fin de semana del receso. Esta franja suele ser aprovechada por destinos turísticos que inauguran antes su temporada alta de invierno, especialmente en la región centro y Cuyo.

Vacaciones de invierno, niños, actividades. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El tramo intermedio: la mayoría del país sale de vacaciones en julio

La mayor cantidad de provincias tendrá vacaciones de invierno del lunes 13 al viernes 24 de julio. Este grupo incluye a gran parte del norte argentino y toda la Patagonia, donde el invierno suele ser más riguroso:

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Tucumán

En estas jurisdicciones, las clases se reanudarán el lunes 27 de julio. Este segmento intermedio busca equilibrar asistencia escolar y condiciones climáticas, además de descomprimir la demanda turística en los principales destinos del país.

Por qué las vacaciones no son iguales en todo el país

Aunque el receso de invierno dura dos semanas en todas las provincias, la diferencia de fechas no es casual. El Consejo Federal de Educación establece criterios comunes, pero cada jurisdicción tiene la potestad de adaptar su calendario según condiciones climáticas, acuerdos locales y necesidades pedagógicas.

Este sistema escalonado también impacta positivamente en el turismo interno, ya que evita que todo el país viaje al mismo tiempo, distribuyendo mejor la actividad económica durante julio.

Parque de Invierno de Buenos Aires. Foto: X/@Descubrir_BA

Un dato clave para planificar

Las fechas oficiales corresponden solo a días hábiles, por lo que al sumar los fines de semana previos y posteriores, el descanso real suele extenderse más de dos semanas para la mayoría de las familias. Por eso, conocer con precisión el calendario resulta fundamental para organizar viajes, licencias laborales y actividades recreativas con anticipación.

Con las fechas ya confirmadas, el invierno 2026 empieza a tener forma en la agenda escolar y familiar de todo el país.