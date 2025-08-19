Más tormentas: hasta cuándo siguen las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en sus previsiones que las precipitaciones seguirán más allá de este martes 19 de agosto.

A preparar el paragua Foto: NA

Este martes 19 de agosto está marcado por las grandes lluvias y tormentas que se esperan para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Estas condiciones, que comenzaron desde la madrugada, se extenderán más allá de este día, según lo que indicó el pronóstico, por lo que habrá que seguir con el paraguas a mano.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, habrá que esperar al miércoles 20 de agosto para que se detengan las lluvias y tormentas. Previamente, pasarán distintos momentos de mayor y menor intensidad en las precipitaciones.

Hasta cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA/Daniel Vides

Los datos del pronóstico apuntan que habrá lluvias aisladas hasta la mañana del miércoles 20 de agosto. Previamente, en la madrugada, se esperan chaparrones, ambos fenómenos acompañados por ráfagas de viento que tocarán los 60 kilómetros por hora.

Con respecto a la temperatura, no se esperan cambios significativos: una mínima de 13°C y una máxima de 17°C, por lo que más allá del viento y la lluvia, habrá un clima agradable.

Las lluvias seguirán hasta este miércoles 20 de agosto. Foto: SMN

Para lo que resta del día, las previsiones señalan que estará ventoso por la tarde, para luego pasar a despejado en las últimas horas de la jornada.

Alertas de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires este martes 19 de agosto

Cabe recordar que este martes 19 de agosto está atravesado por las lluvias, desde sus primeras horas. Tanto para la mañana como para la tarde se pronosticaron lluvias fuertes sobre la Ciudad de Buenos Aires, que pasarán a ser lluvias por la noche, con una leve mejora en las condiciones.

Tal como marca el regreso de la ciclogénesis, también se esperan fuertes vientos que complican aún más las condiciones para trasladarse.

Se esperan lluvias y tormentas a lo largo de todo el día en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Este martes también tiene dos alertas por lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Una es de color amarillo, para la mañana, y otra naranja, para la tarde, producto de la intensidad en aumento de este fenómeno.

Alerta naranja sobre la Ciudad de Buenos Aires por las fuertes tormentas. Foto: SMN

“El área será afectada por lluvias con algunos periodos fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente”, detalla el texto publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).