Una aerolínea fue autorizada para realizar vuelos diarios entre Buenos Aires y Miami: desde cuándo volará a Estados Unidos

Una reconocida operadora recibió la aprobación del Gobierno, tal como se informó a través del Boletín Oficial.

Avión, vuelos. Foto: Unsplash.

Este martes 19 de agosto se comunicó a través del Boletín Oficial que la empresa Latam Airlines recibió la autorización para operar la ruta entre Buenos Aires, Argentina, y Miami, Estados Unidos, sin escalas, en el recorrido que también tiene a Santiago de Chile.

A través de la Disposición 23/2025, se hizo oficial los avances que habían obtenido en las negociaciones. En el pasado marzo, la empresa había señalado su intención por comenzar a realizar un vuelo diario en este trayecto antes de que termine el 2025.

Avión de Latam Airlines. Foto: Instagram latamairlines

El documento publicado indica: “Autorizar a la empresa de bandera chilena Latam Airlines Group S.A. a explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada en la ruta Santiago de Chile (Chile), Aeropuerto de Ezeiza (Argentina) y Miami (Estados Unidos)“.

Y agrega que “la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países. El transportador ha sido oportunamente designado por la autoridad aeronáutica de su país, de conformidad con lo dispuesto a nivel bilateral, para efectuar servicios regulares y no regulares hacia nuestro territorio”.

Cuándo entra en vigencia el vuelo entre Buenos Aires y Miami de Latam Airlines

Desde Latam Airlines apuntaron que la ruta estará disponible desde el próximo 1° de diciembre. Esto cumplirá con el objetivo de la aerolínea, que buscaba comenzar a operar antes del fin del año.

Un vuelo de la aerolínea Latam Airlines. Video: Instagram.

Desde el Gobierno agregaron también que la compañía “acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente” para poder realizar la ruta entre Buenos Aires y Miami.

Latam Airlines utilizó la quinta libertad del aire, que significa el derecho que tiene una empresa de esta clase a trasladar pasajeros entre dos países, con su propio país como uno de los puntos de conexión. Además, se aplicó también la política de cielos abiertos.

Avión de Latam Airlines. Foto: Instagram latamairlines

La aerolínea también busca sumar a Argentina al acuerdo de Joint Venture (JV), un tratado comercial de cooperación con Delta Airlines. Esta unión facilitó el acceso a 300 destinos, según apunta el sitio especializado Aviación Online.

En paralelo, el Gobierno también autorizó a la aerolínea lowcost Arajet, de República Dominicana, para que pueda realizar vuelos desde Mendoza, Rosario y Córdoba, con destino a Punta Cana. Se espera que, para fin de año, se dupliquen las conexiones aéreas entre ambos países.