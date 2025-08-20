Temporal en Buenos Aires: las lluvias intensas generaron inundaciones en el AMBA y sigue el alerta naranja

Calles inundadas, autos varados y cortes de energía marcaron la jornada lluviosa en la región centro y el interior del país.

Lluvias en el AMBA. Foto: X @escipionbarbado

En menos de un día, el promedio de lluvia anotado en la Ciudad de Buenos Aires casi igualó los 70,3 milímetros habituales en el mes de agosto. Esto provocó imágenes de todo tipo en distintas áreas del AMBA.

Las precipitaciones que se iniciaron la noche del lunes mantuvieron intensidad elevada a lo largo de la mañana y, aunque se debilitar hacia la noche del martes, continuarían aún durante la mañana del miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Un motociclista en Panamericana perdió el control de su vehículo durante intensas lluvias y falleció. Foto: Pilar de Todos.

El SMN emitió una alerta naranja por lluvias fuertes durante todo este martes, en un contexto de ciclogénesis que impacta sobre regiones centrales y del norte del país, fenómeno que destaca por su ocurrencia en pleno invierno, periodo donde no es común este tipo de eventos.

En este contexto, diversas localidades empezaron a sentir la acumulación de agua en las calles y veredas. Hay zonas que se encuentran con calles intransitables porque están inundadas.

Fuerte temporal azotó en San Pedro. Foto: X @AM_1080

Cómo afecta la tormenta en el resto del país

Si bien la alerta naranja por ciclogénesis es en el AMBA, y algunas zonas centrales de la Provincia de Buenos Aires, en otros puntos del país también vivieron lluvias intensas con fuertes vientos.

Una de las provincias más afectadas fue Chaco, donde también se atraviesa el fenómeno de ciclogénesis. Santa Sylvina fue la localidad con mayor impacto, donde las lluvias alcanzaron los 68 milímetros.

Los fuertes vientos tiraron árboles en Corrientes. Foto: El Litoral.

En la provincia de Córdoba, las condiciones meteorológicas también fueron impactantes, con lluvias intensas y nieve en algunas zonas como el Camino de las Altas Cumbres.

La ciudad de Corrientes también estuvo marcada por intensos vientos que causaron la caída de árboles y postes de servicios.