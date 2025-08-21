De ícono local a la bancarrota: una famosa cervecería se declaró en quiebra tras contraer deudas millonarias

La cervecería fundada en 2013 dejó de operar tras no poder cubrir sus pasivos. En el último año, fueron más los locales que cerraron que los que abrieron en el sector.

Cierre masivo de cervecerías en Estados Unidos. Foto: Unsplash.

El mundo de la cerveza artesanal en Estados Unidos enfrenta una de sus etapas más difíciles de los últimos años. Memphis Made Brewing Company, fundada en 2013 y considerada una de las marcas más representativas de Tennessee, se declaró en quiebra el pasado 7 de agosto tras acumular pasivos que, según la documentación presentada en el Tribunal de Quiebras de Tennessee, oscilan entre 1 y 10 millones de dólares.

Entre los principales acreedores de la firma aparecen:

Guaranty Bank and Trust , con más de 1,1 millones de dólares en reclamaciones.

La Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU. , con 500 mil.

Chase Credit Card, con 94 mil.

Cervecería Memphis Made Brewing Company. Foto: Facebook / Memphis Made Brewing Co.

A la lista se suman proveedores clave como Malteurop y Proximity Malt, cuya situación ilustra cómo la crisis de una cervecería impacta también en toda la cadena de valor.

La debacle de Memphis Made Brewing no sorprendió del todo. En 2024, la empresa había cerrado su icónica sala de degustación en el barrio de Cooper-Young, trasladando sus operaciones a un espacio más reducido en el centro de Memphis.

En ese momento, los dueños intentaron mantener el optimismo: anunciaron una planta con capacidad para producir 30 barriles diferentes, nuevos tanques de fermentación y una moderna línea de enlatado. Sin embargo, las mejoras no fueron suficientes para contrarrestar el peso de las deudas ni la caída en las ventas.

Un reflejo del mercado estadounidense

El caso de Memphis Made Brewing se enmarca en un escenario más amplio. Según datos de la Asociación de Cerveceros, la industria artesanal atraviesa un retroceso después de más de una década de expansión continua. En junio de 2024 había 9.352 cervecerías en funcionamiento en Estados Unidos y, un año después, la cifra descendió a 9.269.

Cierre masivo de cervecerías en Estados Unidos. Foto: Freepik

El mismo informe reveló que la producción cayó un 5% interanual, afectando sobre todo a las cervecerías medianas y pequeñas, que dependen de la fidelidad local. En 2024 cerraron 501 establecimientos y solo se inauguraron 434, un balance negativo que se repite en 2025.

Los especialistas señalan múltiples factores detrás de esta tendencia: el aumento de los costos de insumos como la malta y el lúpulo, la inflación que encarece el producto final, la competencia con grandes marcas que abaratan precios y, finalmente, cambios en los hábitos de consumo. Con presupuestos más ajustados, muchos consumidores optan por cervezas industriales más accesibles en lugar de las artesanales, tradicionalmente más costosas.