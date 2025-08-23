El perfume árabe que cautiva con sus notas florales y amaderadas: es furor en Mercado Libre y sorprende por su precio

Con acordes que fusionan cuero, rosas y maderas, esta fragancia se impone como una de las grandes tendencias en el mercado argentino, generando furor entre los usuarios de redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

El perfume árabe de hombre que es tendencia en Mercado Libre. Foto: Freepik. Foto: Freepik.

Los perfumes árabes están ganando terreno en la preferencia de los argentinos. Su estilo exótico, sus envases llamativos y la intensidad de sus composiciones los convirtieron en un fenómeno de ventas tanto en las redes sociales como en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, donde se ofrece una enorme variedad de este tipo de fragancias.

Entre las opciones más destacadas se encuentra un perfume que combina cuero y rosas en una propuesta única. Se trata del “Rare Carbon” de la marca Afnan, el cual fue lanzado en 2020 como una creación de la familia olfativa del cuero, dirigida exclusivamente al público masculino.

Perfume árabe "Rare Carbon", de Afnan. Foto: Mercado Libre.

Su mezcla de cuero, violeta, rosa y madera logró posicionarlo como un producto viral en Mercado Libre, donde acumula gran cantidad de búsquedas y reseñas positivas.

Notas del perfume “Rare Carbon” de Afnan

Salida: cuero, hojas de violeta, nuez moscada y canela.

Corazón: violeta, rosa, madera de oud y cedro.

Fondo: vetiver, sándalo y ámbar.

Acordes principales: cuero, amaderado, ozónico, atalcado, animálico, violeta, rosas, oud, acuático y florales.

La fragancia masculina “Rare Carbon” de la marca Afnan se comercializa en la plataforma Mercado Libre a $95.900 (con valor base de $79.256 sin impuestos nacionales). Un precio considerablemente menor en relación a perfumes de otras firmas como Carolina Herrera, Rabanne o Tom Ford.

Perfume árabe "Rare Carbon", de Afnan. Foto: Mercado Libre.

Furor por las fragancias árabes: cuál es el otro perfume en tendencia

Además del “Rare Carbon”, otro perfume que cuenta con gran popularidad en Mercado Libre es “Hayaati Belle” de Fragance World, perteneciente a la familia olfativa floral frutal.

Lanzado en 2024 y pensado para mujeres, combina notas afrutadas con vainilla y un fondo amaderado, ideal para cualquier estación del año, pero más disfrutable para la primavera/verano.

Perfume árabe "Hayaati Belle" de Fragrance. Foto: Mercado Libre.

Este perfume tiene un valor de $57.486,96 en Mercado Libre, con la opción de financiar en 6 cuotas de $14.420,60 (precio base de $47.510 sin impuestos).