Fue a Las Cuartetas y pidió una porción de fugazzeta, una empanada y gaseosa: esto es lo que gastó

Una usuaria de TikTok compartió su experiencia en una de las pizzerías más emblemáticas de Buenos Aires.
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 24 de agosto de 2025, 19:00
Fue a Las Cuartetas y esto gastó
Fue a Las Cuartetas y esto gastó Foto: captura video

Argentina es un país que se destaca por su deliciosa y variada gastronomía, algo que llama a los turistas de todo el mundo, pero también cautiva a sus habitantes. Si buscas un lugar donde comer la verdadera pizza porteña, no hay dudas que el sitio indicado es la Avenida Corrientes: masa perfecta, mucha muzzarella y abundante salsa de tomate.

Es una de las más emblemáticas de Buenos Aires desde 1932 y forma parte de uno de los grandes íconos de la gastronomía porteña. Una usuaria de TikTok, @flor_vip, reveló cuánto gastó en una noche de agosto 2025.

Las Cuartetas. Foto: Instagram @lascuartetaspizza
Las Cuartetas. Foto: Instagram @lascuartetaspizza

Cuánto sale cenar en Las Cuartetas

La mujer mostró el ticket de compra y esto fue lo que gastó

  • 2 Fugazzeta con queso $6.400
  • Porción de napolitana $2.500
  • Empanada criolla $2.500
  • Agua mineral $3.500
  • Gaseosa $3.400
  • Total $18.300
Fue a Las Cuartetas y esto fue lo que gastó.TikTok @flor_vip

El local ha sido el escenario de momentos inolvidables, como cuando Diego Maradona y Claudia Villafañe celebraron allí su casamiento por civil. Ubicada estratégicamente en la Avenida Corrientes, esta pizzería destaca por su ambiente acogedor, su deliciosa pizza al molde, y su icónica “Salvatore”. A pesar de ser una de las pizzerías con los precios más salados de la ciudad, su legado y calidad hacen que cada visita sea una experiencia culinaria única e imperdible.

También podría interesarte

Se acerca la tormenta de Santa Rosa, el clásico fenómeno meteorológico: ¿llega para la última semana de agosto?

Se acerca la tormenta de Santa Rosa, el clásico fenómeno meteorológico: ¿llega para la última semana de agosto?

Una de las estaciones más transitadas de la Línea B de subte cierra desde este lunes: los motivos y por cuánto tiempo

Una de las estaciones más transitadas de la Línea B de subte cierra desde este lunes: los motivos y por cuánto tiempo

Pizza de muzzarella. Foto: buenosairesconnect
Pizza de muzzarella. Foto: buenosairesconnect

La historia de Las Cuartetas

Se define como “una porción de Buenos Aires”. Fue fundada por una dupla de españoles y en 1955 cambió de socios cuando un grupo de unos 50 empleados compraron el fondo de comercio.

Hoy sus descendientes, hijos y nietos, son los dueños de la famosa pizzería. Las Cuartetas hace una pizza clásica al molde, aunque también se puede pedir media masa o a la piedra. No te podés ir sin probar la fugazzeta rellena, la de tomate y anchoas, la napolitana o la de espinaca con salsa blanca.

Dirección: Av. Corrientes 838