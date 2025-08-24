Fue a Las Cuartetas y pidió una porción de fugazzeta, una empanada y gaseosa: esto es lo que gastó

Una usuaria de TikTok compartió su experiencia en una de las pizzerías más emblemáticas de Buenos Aires.

Fue a Las Cuartetas y esto gastó Foto: captura video

Argentina es un país que se destaca por su deliciosa y variada gastronomía, algo que llama a los turistas de todo el mundo, pero también cautiva a sus habitantes. Si buscas un lugar donde comer la verdadera pizza porteña, no hay dudas que el sitio indicado es la Avenida Corrientes: masa perfecta, mucha muzzarella y abundante salsa de tomate.

Es una de las más emblemáticas de Buenos Aires desde 1932 y forma parte de uno de los grandes íconos de la gastronomía porteña. Una usuaria de TikTok, @flor_vip, reveló cuánto gastó en una noche de agosto 2025.

Las Cuartetas. Foto: Instagram @lascuartetaspizza

Cuánto sale cenar en Las Cuartetas

La mujer mostró el ticket de compra y esto fue lo que gastó

2 Fugazzeta con queso $6.400

Porción de napolitana $2.500

Empanada criolla $2.500

Agua mineral $3.500

Gaseosa $3.400

Total $18.300

Fue a Las Cuartetas y esto fue lo que gastó.TikTok @flor_vip

El local ha sido el escenario de momentos inolvidables, como cuando Diego Maradona y Claudia Villafañe celebraron allí su casamiento por civil. Ubicada estratégicamente en la Avenida Corrientes, esta pizzería destaca por su ambiente acogedor, su deliciosa pizza al molde, y su icónica “Salvatore”. A pesar de ser una de las pizzerías con los precios más salados de la ciudad, su legado y calidad hacen que cada visita sea una experiencia culinaria única e imperdible.

Pizza de muzzarella. Foto: buenosairesconnect

La historia de Las Cuartetas

Se define como “una porción de Buenos Aires”. Fue fundada por una dupla de españoles y en 1955 cambió de socios cuando un grupo de unos 50 empleados compraron el fondo de comercio.

Hoy sus descendientes, hijos y nietos, son los dueños de la famosa pizzería. Las Cuartetas hace una pizza clásica al molde, aunque también se puede pedir media masa o a la piedra. No te podés ir sin probar la fugazzeta rellena, la de tomate y anchoas, la napolitana o la de espinaca con salsa blanca.

Dirección: Av. Corrientes 838