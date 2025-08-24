Fue a Las Cuartetas y pidió una porción de fugazzeta, una empanada y gaseosa: esto es lo que gastó
Argentina es un país que se destaca por su deliciosa y variada gastronomía, algo que llama a los turistas de todo el mundo, pero también cautiva a sus habitantes. Si buscas un lugar donde comer la verdadera pizza porteña, no hay dudas que el sitio indicado es la Avenida Corrientes: masa perfecta, mucha muzzarella y abundante salsa de tomate.
Es una de las más emblemáticas de Buenos Aires desde 1932 y forma parte de uno de los grandes íconos de la gastronomía porteña. Una usuaria de TikTok, @flor_vip, reveló cuánto gastó en una noche de agosto 2025.
Cuánto sale cenar en Las Cuartetas
La mujer mostró el ticket de compra y esto fue lo que gastó
- 2 Fugazzeta con queso $6.400
- Porción de napolitana $2.500
- Empanada criolla $2.500
- Agua mineral $3.500
- Gaseosa $3.400
- Total $18.300
El local ha sido el escenario de momentos inolvidables, como cuando Diego Maradona y Claudia Villafañe celebraron allí su casamiento por civil. Ubicada estratégicamente en la Avenida Corrientes, esta pizzería destaca por su ambiente acogedor, su deliciosa pizza al molde, y su icónica “Salvatore”. A pesar de ser una de las pizzerías con los precios más salados de la ciudad, su legado y calidad hacen que cada visita sea una experiencia culinaria única e imperdible.
La historia de Las Cuartetas
Se define como “una porción de Buenos Aires”. Fue fundada por una dupla de españoles y en 1955 cambió de socios cuando un grupo de unos 50 empleados compraron el fondo de comercio.
Hoy sus descendientes, hijos y nietos, son los dueños de la famosa pizzería. Las Cuartetas hace una pizza clásica al molde, aunque también se puede pedir media masa o a la piedra. No te podés ir sin probar la fugazzeta rellena, la de tomate y anchoas, la napolitana o la de espinaca con salsa blanca.
Dirección: Av. Corrientes 838