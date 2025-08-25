Día del Peluquero: cuáles son los cortes que favorecen el rostro y son furor este 2025

Desde los que requieren poco mantenimiento hasta otros más elaborados, la variedad es amplia para que cada persona encuentre su estilo ideal y se anime a renovar su imagen con confianza.

Día del peluquero. Foto: Freepik.

Las tendencias en cortes de cabello vienen cargadas de estilo, frescura y mucha versatilidad. Este año, los looks apuestan a la naturalidad, el volumen y detalles que marcan la diferencia, como flequillos largos y capas que aportan movimiento.

En el Día del Peluquero, repasamos desde cortes que requieren poco mantenimiento hasta otros más elaborados, una amplia variedad para que cada persona encuentre su estilo ideal y se anime a renovar su imagen con confianza.

1. Corte Mariposa

Este corte sigue siendo una de las tendencias más fuertes para este año. Lo que cambia es que el flequillo y las capas largas toman protagonismo, tanto en melenas cortas como largas. Aporta mucho volumen al rostro y, si se peina bien, se puede lograr un look súper llamativo.

Corte mariposa cabello largo. Foto Pinterest

2. Shaggy

Para quienes prefieren un estilo menos trabajado o no tienen mucho tiempo para peinarse, el shaggy es ideal. También es tendencia en 2025 y es el corte que lucen famosas como Lily Collins en “Emily in Paris” y Margot Robbie en “Barbie”.

Corte de pelo Shaggy. Foto Pinterest

3. Ondas desordenadas o “efecto peinado al viento”

Se despiden las melenas súper largas y extra lisas, y también las ondas muy armadas con planchas u onduladores estilo concurso de belleza. En cambio, están presentes las ondas naturales, desordenadas y con ese efecto “peinado al viento”.

Ondas desordenadas. Foto: Pinterest.

4. Corte Bob con flequillo o capas largas

El clásico bob seguirá muy vigente, pero adaptado a la tendencia actual con flequillos pequeños o capas largas para darle un aire renovado.

Corte Bob con flequillo. Foto: Pinterest.

5. Pixie con flequillo largo

Si estás pensando en dejarte las canas, este corte estará en tendencia. El pixie con un flequillo largo es ideal para lucir un estilo fresco y moderno.

Pixie Cut. Foto Pinterest imo65432

6. Flequillo largo

Este flequillo es protagonista en casi todos los cortes mencionados, ya sea en cabellos lisos o rizados. Es el detalle que marca la diferencia y suma mucho estilo.

Corte con flequillo largo. Foto Pinterest

7. Long Midi

Como su nombre lo indica, es un corte que no es ni largo ni corto, más bien a la altura del pecho. Es un look equilibrado, fácil de llevar y perfecto para quienes no quieren comprometerse con un cambio extremo.

Corte de pelo. Foto Pinterest

Si estás buscando un cambio de look para este 2025, nada mejor que animarte a probar alguna de estas tendencias que combinan estilo y personalidad. Ya sea que prefieras un corte fácil de llevar o un estilo más elaborado, hay opciones para todos los gustos.