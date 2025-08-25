Día del Peluquero: cuáles son los cortes que favorecen el rostro y son furor este 2025
Las tendencias en cortes de cabello vienen cargadas de estilo, frescura y mucha versatilidad. Este año, los looks apuestan a la naturalidad, el volumen y detalles que marcan la diferencia, como flequillos largos y capas que aportan movimiento.
En el Día del Peluquero, repasamos desde cortes que requieren poco mantenimiento hasta otros más elaborados, una amplia variedad para que cada persona encuentre su estilo ideal y se anime a renovar su imagen con confianza.
1. Corte Mariposa
Este corte sigue siendo una de las tendencias más fuertes para este año. Lo que cambia es que el flequillo y las capas largas toman protagonismo, tanto en melenas cortas como largas. Aporta mucho volumen al rostro y, si se peina bien, se puede lograr un look súper llamativo.
2. Shaggy
Para quienes prefieren un estilo menos trabajado o no tienen mucho tiempo para peinarse, el shaggy es ideal. También es tendencia en 2025 y es el corte que lucen famosas como Lily Collins en “Emily in Paris” y Margot Robbie en “Barbie”.
También podría interesarte
3. Ondas desordenadas o “efecto peinado al viento”
Se despiden las melenas súper largas y extra lisas, y también las ondas muy armadas con planchas u onduladores estilo concurso de belleza. En cambio, están presentes las ondas naturales, desordenadas y con ese efecto “peinado al viento”.
4. Corte Bob con flequillo o capas largas
El clásico bob seguirá muy vigente, pero adaptado a la tendencia actual con flequillos pequeños o capas largas para darle un aire renovado.
5. Pixie con flequillo largo
Si estás pensando en dejarte las canas, este corte estará en tendencia. El pixie con un flequillo largo es ideal para lucir un estilo fresco y moderno.
6. Flequillo largo
Este flequillo es protagonista en casi todos los cortes mencionados, ya sea en cabellos lisos o rizados. Es el detalle que marca la diferencia y suma mucho estilo.
7. Long Midi
Como su nombre lo indica, es un corte que no es ni largo ni corto, más bien a la altura del pecho. Es un look equilibrado, fácil de llevar y perfecto para quienes no quieren comprometerse con un cambio extremo.
Si estás buscando un cambio de look para este 2025, nada mejor que animarte a probar alguna de estas tendencias que combinan estilo y personalidad. Ya sea que prefieras un corte fácil de llevar o un estilo más elaborado, hay opciones para todos los gustos.