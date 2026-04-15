Detención del peluquero, Abel Guzmán. Foto: Policía de la Ciudad

En 2024, el estilista Abel Guzmán disparó a su compañero de trabajo Germán Medina en la peluquería “Verdini”.

Este miércoles en el marco del juicio del que participarán 12 testigos, Guzmán declaró: “Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé”.

Abel Guzmán, autor del crimen en la peluquería de Recoleta. Foto: NA.

Qué declaro Abel Guzmán

Durante su declaración, Guzmán explicó que tenía conflictos económicos con el dueño de la peluquería desde hace tiempo por una indemnización: “El conflicto económico era con Verdini, provocó todo este desmadre e hizo que terminara todo de esta manera”.

“El reclamo duró más de un año, tratando de negociar y nunca quedamos en acuerdo en absolutamente nada. Esperaba respuestas, pero siempre me esquivaba”, sostuvo.

Abel Guzmán, asesino del peluquero. Foto: NA.

En ese contexto, mencionó además tensiones por el uso de formol y la calidad de los productos: “Al bajar la calidad, empezaron los problemas con la gente y con mis compañeros”, dijo y añadió que “no eran productos aprobados, hacían tratamientos caseros”.

Sobre el día del crimen explicó que la jornada comenzó como cualquier otra pero que más tarde comenzó el problema: “Me dijeron que íbamos a hablar de mi indemnización, pero después me dijeron que lo veíamos al día siguiente. En ese momento escuché que Medina le dijo a Verdini que me iban a echar, que ya tenían a otro empleado y que no iba a trabajar más”.

“Me puse mal, no esperaba esa respuesta por los años que lo conozco. Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé. No medí las consecuencias”, sentenció.

Sobre el arma, explicó que la tenía guardada en un locker dentro del local y que la llevaba por miedo a robos pero aseguró que sus compañeros no sabían que la tenía.