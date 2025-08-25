Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Clima Diario

Condiciones climáticas en Catamarca esta mañana

Durante la mañana de este lunes, Catamarca experimentará un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán en 6.4°C y se espera que alcancen aproximadamente 23.7°C hacia el mediodía. Si bien no se prevén precipitaciones, el porcentaje de humedad podría llegar a un 65%, lo que puede hacer que el aire se sienta un poco más denso. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/hot1, manteniendo un clima relativamente fresco.

Pronóstico del clima para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En horas de la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares a la mañana, con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas descenderán gradualmente desde los 23.7°C hacia la noche. La humedad permanecerá estable, alrededor del 65%, lo que podría incrementar la sensación de calor en horas de la tarde. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol si se permanece al aire libre.

Observaciones astronómicas en Catamarca

Hoy, los aficionados a la astronomía podrán disfrutar de un amanecer observado a las 07:40 y un atardecer a las 18:33, ofreciendo extensas horas de luz solar. Las condiciones nubosas, aunque podrían interferir levemente con la observación del cielo, no serán un obstáculo significativo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Dada la variabilidad del clima, es aconsejable llevar una chaqueta ligera durante la mañana y permanecer en lugares con sombra durante los momentos de mayor calor. Para quienes disfrutan de actividades al aire libre, se sugiere realizar dichas actividades en las horas más frescas del día. No olviden sus gafas de sol y protector solar, ya que la radiación UV aún puede ser significativa incluso a través de las nubes. Mantener hidratado es clave, sobre todo si las actividades a realizar son prolongadas y al sol.