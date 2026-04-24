Durante la mañana de hoy en Tucumán, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán relativamente frescas, con un mínimo de 8.5°C y una humedad alrededor del 41%. Se esperan vientos que alcancen una velocidad máxima de 7 km/h, proporcionando una brisa ligera a moderada, ideal para complementar el ambiente matutino. La sensación de frescor se verá, sin embargo, moderada por la presencia del sol que aparecerá a las 08:06.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En horas de la tarde, las temperaturas subirán y alcanzarán un máximo de 22.4°C. El cielo seguirá presentándose parcialmente nuboso y la probabilidad de precipitaciones es baja. El viento podría intensificarse un poco por la noche, alcanzando velocidades máximas de 11 km/h. La humedad relativa al final del día podría subir, alrededor de un 80%. Esto, combinado con las cálidas temperaturas, puede generar sensaciones de bochorno, aunque la noche seguirá siendo mayormente seca.