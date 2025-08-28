Alerta por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis: cuándo llegan las lluvias, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fuerte temporal para el fin de semana, con alerta por lluvias intensas y viento en el AMBA.

Alerta por ciclogénesis. Foto: NA.

Este fin de semana se espera un fuerte temporal. Cada 30 de agosto llega el Día de Santa Rosa de Lima y la creencia popular indica que, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, suelen llegar las tormentas más intensas del año. En esta ocasión, los modelos meteorológicos marcan que el fenómeno podría darse en esa fecha, entre el sábado 30 y el domingo 31.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir lluvias y tormentas a partir de este sábado por la tarde hasta el domingo por la noche.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Damián Dopacio)

Agosto se despide con registros de lluvia que lo ubican entre los más intensos de los últimos años, dejando imágenes características de la tradicional Tormenta de Santa Rosa: paraguas en las calles, calzadas inundadas y un cielo cargado de nubes oscuras.

Ante la inminencia de condiciones climáticas adversas, las autoridades instan a la población a seguir de cerca los partes oficiales y las alertas vigentes. Se prevé que la conjunción de tormentas eléctricas y precipitaciones abundantes complique el tránsito y provoque anegamientos en sectores sensibles del AMBA.

El pronóstico del clima para el fin de semana