Alerta por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis: cuándo llegan las lluvias, según el SMN
Este fin de semana se espera un fuerte temporal. Cada 30 de agosto llega el Día de Santa Rosa de Lima y la creencia popular indica que, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, suelen llegar las tormentas más intensas del año. En esta ocasión, los modelos meteorológicos marcan que el fenómeno podría darse en esa fecha, entre el sábado 30 y el domingo 31.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir lluvias y tormentas a partir de este sábado por la tarde hasta el domingo por la noche.
Agosto se despide con registros de lluvia que lo ubican entre los más intensos de los últimos años, dejando imágenes características de la tradicional Tormenta de Santa Rosa: paraguas en las calles, calzadas inundadas y un cielo cargado de nubes oscuras.
Ante la inminencia de condiciones climáticas adversas, las autoridades instan a la población a seguir de cerca los partes oficiales y las alertas vigentes. Se prevé que la conjunción de tormentas eléctricas y precipitaciones abundantes complique el tránsito y provoque anegamientos en sectores sensibles del AMBA.
El pronóstico del clima para el fin de semana
- Sábado 30: cielo nublado con 10% de probabilidades de lluvias en la mañana. Para la tarde hay entre 40 y 70% de probabilidades de tormentas aisladas. Mínima de 15° y mpaxima de 20°.
- Domingo 31: se espera entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas durante todo el día con una mínima de 14° y una máxima de 17°.