Vuelven las lluvias a Buenos Aires: qué días se esperan tormentas y cómo estará el clima durante la última semana de agosto
Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional revelaron que el mal clima volverá a CABA y sus alrededores. Conocé los detalles de cada jornada y las recomendaciones para estar precavido.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del clima para la última semana de agosto en Buenos Aires. Allí, advirtió que, a pesar de las agradables temperaturas, se prevén algunas lluvias aisladas.
Según informaron los especialistas del SMN, las lluvias aisladas llegarían a la ciudad el sábado por la tarde y durarían hasta el domingo. A continuación, los detalles de cada día de la última semana de agosto.
El pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la última semana de agosto
- Martes 26 de agosto: se espera una mínima de 11° y una máxima de 21° con cielo despejado.
- Miércoles 27 de agosto: cielo algo nublado con una mínima de 12° y una máxima de 21°.
- Jueves 28 de agosto: parcialmente nublado durante todo el día con una mínima de 12° y una máxima de 20°.
- Viernes 29 de agosto: mínima de 13° y máxima de 21° con cielo mayormente nublado durante todo el día. Por la tarde hay 10% de probabilidades de lluvia.
- Sábado 30 de agosto: cielo nublado por la mañana con 10% de probabilidades de lluvia. Por la tarde las probabilidades suben entre 10 y 40%. Mínima de 15° y máxima de 18°.
- Domingo 31 de agosto: entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas durante todo el día. Mínima de 14° y máxima de 17°.
Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional frente a lluvias y tormentas
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Evitá actividades al aire libre.
- Informate por las autoridades.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas opiletas.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.