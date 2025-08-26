Vuelven las lluvias a Buenos Aires: qué días se esperan tormentas y cómo estará el clima durante la última semana de agosto

Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional revelaron que el mal clima volverá a CABA y sus alrededores. Conocé los detalles de cada jornada y las recomendaciones para estar precavido.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del clima para la última semana de agosto en Buenos Aires. Allí, advirtió que, a pesar de las agradables temperaturas, se prevén algunas lluvias aisladas.

Según informaron los especialistas del SMN, las lluvias aisladas llegarían a la ciudad el sábado por la tarde y durarían hasta el domingo. A continuación, los detalles de cada día de la última semana de agosto.

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la última semana de agosto

Martes 26 de agosto : se espera una mínima de 11° y una máxima de 21° con cielo despejado.

Miércoles 27 de agosto : cielo algo nublado con una mínima de 12° y una máxima de 21°.

Jueves 28 de agosto : parcialmente nublado durante todo el día con una mínima de 12° y una máxima de 20°.

Viernes 29 de agosto : mínima de 13° y máxima de 21° con cielo mayormente nublado durante todo el día. Por la tarde hay 10% de probabilidades de lluvia.

Sábado 30 de agosto : cielo nublado por la mañana con 10% de probabilidades de lluvia. Por la tarde las probabilidades suben entre 10 y 40%. Mínima de 15° y máxima de 18°.

Domingo 31 de agosto: entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas durante todo el día. Mínima de 14° y máxima de 17°.

