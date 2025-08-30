Mejor Café 2025: cuándo y dónde se realizará el encuentro que coronará a la infusión más destacada de Argentina

Dónde se realizará el encuentro que coronará al mejor café argentino. Foto: Freepik.

El café de especialidad dejó de ser solo una tendencia para convertirse en una cultura. Cada vez más personas valoran el proceso, los aromas, los sabores y la experiencia que rodea a una buena taza. Mejor Café refleja esta fascinación creciente: un evento que reúne a cafeteros, baristas, emprendedores y fanáticos del café para compartir conocimientos, disfrutar de nuevas propuestas y celebrar la cultura cafetera en todas sus formas.

No se trata solo de beber café, sino de vivirlo: desde las técnicas de preparación hasta la innovación en sabores y productos, el encuentro se consolidó como un espacio donde la pasión por el café se transforma en experiencia.

Ediciones anteriores de Mejor Café. Foto: Instagram @eventomejorcafe

Cuándo y dónde se realizará Mejor Café 2025

La tercera edición del evento tendrá lugar en la Sociedad Rural de Tucumán, ofreciendo a los asistentes un recorrido completo por el universo del café de especialidad. Se espera la participación de más de 30 stands con cafeterías, marcas de insumos y emprendimientos de todo el país, además de charlas y capacitaciones a cargo de referentes nacionales del sector.

Ediciones anteriores de Mejor Café. Foto: Instagram @eventomejorcafe

Entre las principales actividades se destacan:

Competencia Nacional de Barismo: Tucumán se consolida como pionero en organizar esta competencia de alto nivel, donde los mejores baristas del país demuestran sus habilidades y creatividad. En ediciones anteriores, los ganadores fueron Nahuel Cari, de Salta (2022) , y Barby Rosselot, de San Juan (2023) , quien volverá a defender su título en esta edición.

Charlas y capacitaciones: especialistas y referentes del sector compartirán tendencias, técnicas innovadoras y conocimientos sobre la cultura del café, tanto para profesionales como para aficionados.

Experiencias culturales: música en vivo, arte y propuestas interactivas complementarán la experiencia, haciendo que el evento sea mucho más que una simple degustación.

Ediciones anteriores de Mejor Café. Foto: Instagram @eventomejorcafe

Con la expectativa de recibir más de 4.000 asistentes, Mejor Café 2025 promete consolidarse como la cita obligada para quienes buscan sumergirse en la cultura del café de especialidad y disfrutar de un evento que combina aprendizaje, entretenimiento y pasión por el café.