San Ramón Nonato: la historia del patrono de las embarazadas y cuál es la oración para pedirle protección

La Iglesia Católica conmemora cada 31 de agosto a San Ramón Nonato, protector de las mujeres embarazadas, parturientas y aquellas que desean concebir. Su historia, milagros y la oración que le dedican miles de fieles en su día.

San Ramón Nonato. Foto: Wikipedia.

Cada 31 de agosto, la Iglesia Católica conmemora a San Ramón Nonato, considerado el patrono de las mujeres embarazadas y protector de aquellas que atraviesan dificultades durante la gestación, el parto o en la búsqueda de concebir un hijo.

San Ramón nació en 1204 en Cataluña, España, en circunstancias extraordinarias. Su madre falleció antes de dar a luz, y los médicos lograron salvar al niño extrayéndolo por cesárea, una práctica muy poco común para la época.

San Ramon Nonato

Por este motivo, se lo apodó “Nonato” (que significa “no nacido” de forma natural), y su llegada al mundo fue vista como un milagro. Este episodio marcó profundamente su destino y su vinculación con las mujeres en estado de gravidez.

Ya de adulto, ingresó a la Orden de la Merced, una congregación dedicada a la redención de cautivos cristianos. Allí se destacó por su entrega hacia los más vulnerables, en especial mujeres embarazadas, niños y prisioneros, a quienes asistía con compasión y valentía. Durante su misión, llegó incluso a ofrecerse como rehén para liberar a otros, soportando tormentos físicos con firmeza espiritual.

San Ramón falleció en 1240 en Cardona, también en Cataluña, y su figura se convirtió con el tiempo en símbolo de esperanza y protección maternal. Por eso, en su festividad, miles de fieles alrededor del mundo rezan pidiendo su intercesión, especialmente aquellas mujeres que están embarazadas o desean ser madres.

En muchos países de habla hispana, la fecha se celebra con misas especiales, bendiciones a embarazadas, procesiones y rezos, donde se le pide a San Ramón salud, fuerza y acompañamiento en los momentos difíciles de la maternidad.

Con una historia marcada por el milagro desde el nacimiento, San Ramón Nonato continúa siendo, a más de ocho siglos de su paso por la Tierra, una figura profundamente venerada y querida por la comunidad católica.

La oración dedicada a San Ramón Nonato

Muchas personas recurren a su figura en momentos de desesperanza o cuando desean poner en práctica su fe. Principalmente, se pide su intercesión para la protección de mujeres embarazadas y sus hijos. Una de las oraciones en su nombre reza lo siguiente:

“Oh excelso patrono, San Ramón, modelo de caridad para con los pobres y necesitados, aquí me tenéis postrado humildemente ante vuestros pies para implorar vuestro auxilio en mis necesidades. Así como era vuestra mayor dicha ayudar a los pobres y necesitados en la Tierra, socorredme, os suplico, oh glorioso San Ramón, en esta mi aflicción”.

“A vos, oh glorioso protector acudo para que bendigáis al hijo que llevo en mi seno. Protegedme a mí y al hijo de mis entrañas ahora y durante el parto que se aproxima. Os prometo educarlo según las leyes y mandamientos de Dios. Escuchad mis oraciones, amante protector mío, San Ramón, y hacedme madre feliz de este hijo que espero dar a luz por medio de vuestra poderosa intercesión".

“Amén”.