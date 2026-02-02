Cambio en las tendencias religiosas de los Estados Unidos. Foto: Unsplash.

Por primera vez en la historia reciente de Estados Unidos, una generación presenta una mayor identificación con el catolicismo que con el protestantismo. Se trata de la generación Z -integrada por quienes nacieron entre finales de los años noventa y comienzos de la década de 2010-, un grupo etario que comienza a modificar un patrón religioso que durante décadas caracterizó a la sociedad estadounidense.

De acuerdo con datos de la Cooperative Election Study (CES), una de las encuestas sociopolíticas más amplias y reconocidas del país, el 21% de los jóvenes de la generación Z se identifica como católico, mientras que el 19% se declara protestante, incluyendo denominaciones históricamente predominantes como evangélicos, baptistas, metodistas, luteranos y anglicanos. Si bien la diferencia es estrecha, el dato resulta significativo por su carácter inédito y por lo que anticipa en términos de transformación cultural y religiosa.

Cambio en las tendencias religiosas. Foto: Unsplash.

Cambio significativo en la religión entre las personas

Este fenómeno se da en un contexto más amplio de cambio en la afiliación religiosa. Al mismo tiempo que crece el peso relativo del catolicismo entre los más jóvenes, también aumenta el número de personas que se declaran sin religión, tendencia que atraviesa a todas las confesiones y refleja un proceso de secularización sostenido en las últimas décadas.

El caso estadounidense no es aislado. En otros países occidentales comienzan a observarse dinámicas similares. En el Reino Unido, por ejemplo, la identificación con la Iglesia anglicana -históricamente dominante- cayó del 30% en 2018 al 20% entre las generaciones más jóvenes. En paralelo, el catolicismo se posiciona como la confesión con mayor número de adherentes dentro de este grupo etario, alcanzando el 41%, mientras que un 18% se identifica como pentecostal.

Cambios históricos en la religión de los EE.UU. Foto: Unsplash.

Especialistas señalan que estos cambios responden a múltiples factores, entre ellos la inmigración, la diversidad cultural, la transmisión intergeneracional de la fe y el rol de las instituciones religiosas frente a debates sociales contemporáneos. Aunque todavía es temprano para proyectar el impacto a largo plazo, los datos sugieren que el mapa religioso en Occidente atraviesa una reconfiguración profunda, impulsada por las nuevas generaciones.