Una multitud participó de la celebración religiosa que formó parte de las jornadas continentales de la Virgen del Rocío en América. Foto: Argentina.gob.ar.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, resaltó el valor del turismo religioso como una de las expresiones culturales más profundas del país, en el marco de un evento internacional realizado en Buenos Aires.

Durante la inauguración del Primer Encuentro de la Virgen del Rocío en América, el funcionario subrayó el impacto de estas manifestaciones no solo en lo espiritual, sino también en la identidad y la integración de las comunidades.

Además, destacó que el turismo de fe representa cerca del 20% del movimiento turístico mundial, según datos de ONU Turismo, y remarcó la importancia de posicionar a la Argentina como un destino abierto y preparado para recibir visitantes de todo el mundo.

Turismo religioso en Argentina.

Agenda cultural

Este fin de semana, la Argentina contó con una serie de actividades en este aspecto, que movilizaron a miles de personas en distintas partes del país.

Concierto del Padre Guilherme en Plaza de Mayo

En honor al primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco.

1° encuentro de la Virgen del Rocío en las Américas

Reunió a devotos de distintos países. Se trata de una convocatoria histórica que unió fronteras a través de la fe y la cultura.

Misa Rociera en honor al papa Francisco

Con una multitudinaria paella en el Cabildo, este gran cierre gastronómico y espiritual permitió que la familia y la comunidad se reúnan frente a este monumento histórico nacional.