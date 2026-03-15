Alcanzó los 172,5 metros: el país europeo que destronó a Alemania y ahora tiene la iglesia más alta del mundo.

La emblemática Basílica de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más visitados de Europa y obra maestra del arquitecto catalán Antoni Gaudí, alcanzó este viernes un nuevo hito en su construcción al llegar a los 172,5 metros de altura, consolidándose como la iglesia más alta del mundo y el edificio más elevado de la ciudad de Barcelona.

El logro se concretó tras la instalación del brazo superior de la cruz que corona la Torre de Jesús, una estructura monumental de aproximadamente 17 metros de altura y 13,5 metros de ancho que marca el punto culminante del templo. La operación despertó gran interés entre turistas y visitantes que se congregaron alrededor del complejo arquitectónico para observar el delicado procedimiento de elevación y montaje.

El templo de la Sagrada Familia alcanza su altura máxima: 172 metros. Video: EFE.

Las maniobras requirieron el uso de grúas de gran capacidad y trabajadores asegurados con arneses, quienes guiaron cuidadosamente la pieza hasta su posición definitiva. El proceso fue seguido en tiempo real por miles de personas gracias a la transmisión en directo realizada por los canales oficiales de la fundación encargada de la construcción.

La Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona se convierte en la iglesia más alta del mundo

Con esta nueva altura, la Sagrada Familia supera definitivamente a la Catedral de Ulm, que durante años ostentó el título de iglesia más alta del planeta con 162,9 metros. El templo barcelonés había alcanzado esa marca en octubre del año pasado, momento en el que ya había superado el récord alemán.

El diseño original de Gaudí contemplaba que la torre principal del templo no superara los 177 metros, una decisión que respondía a un principio simbólico del arquitecto: ninguna obra humana debía superar la altura de la naturaleza. En este caso, el límite lo marcaba la montaña de Montjuïc, considerada por el propio Gaudí como una “obra de Dios”.

La Sagrada Familia alcanza los 172,5 metros y se consagra como la iglesia más alta del mundo. Foto: @sagradafamilia

La cruz instalada recientemente fue fabricada en Alemania y posteriormente ensamblada en una plataforma situada a unos 54 metros por encima de la nave central. Su estructura presenta una geometría de doble giro, una técnica característica del estilo arquitectónico de Gaudí y visible en las columnas interiores del templo.

El recubrimiento de la pieza combina vidrio y cerámica blanca esmaltada, un detalle pensado para que la cruz refleje la luz y dé la impresión de estar construida en cristal. Además, los extremos horizontales incorporan ventanales que permitirán disfrutar de vistas panorámicas de Barcelona.

La cruz instalada recientemente fue fabricada en Alemania y posteriormente ensamblada en una plataforma situada a unos 54 metros por encima de la nave central. Foto: @sagradafamilia

Cómo seguirá la obra de la Sagrada Familia: los siguientes pasos

Aunque el avance representa un momento histórico para el templo, las obras de la Sagrada Familia aún no han finalizado. El próximo gran objetivo es completar la fachada de la Gloria, que será la entrada principal del complejo y uno de los elementos más ambiciosos del proyecto arquitectónico.

El plan incluye la construcción de una gran escalinata y una plaza monumental frente al templo. Sin embargo, esta propuesta ha generado controversia debido a que implicaría la demolición de varios edificios residenciales cercanos, algo que despertó la oposición de los vecinos de la zona.

El Ayuntamiento de Barcelona deberá mediar entre las partes para encontrar una solución que permita avanzar con el proyecto sin perjudicar a los residentes. Las autoridades municipales han señalado que cualquier decisión deberá contemplar alternativas de vivienda para las familias afectadas, especialmente en un contexto marcado por la creciente dificultad para acceder a vivienda en la ciudad.

El próximo gran objetivo es completar la fachada de la Gloria, que será la entrada principal del complejo y uno de los elementos más ambiciosos del proyecto arquitectónico. Foto: X / @OlaNoticias.

Un proyecto que aún no tiene fecha final

El futuro de las obras también depende de la financiación del templo, que se sostiene principalmente gracias a la venta de entradas a los visitantes. Solo en 2024, la basílica registró 4,8 millones de tickets vendidos, una cifra que refleja su enorme atractivo turístico.

Sin embargo, la pandemia provocó retrasos importantes en el calendario de construcción, lo que obligó a abandonar el objetivo inicial de terminar el templo en 2026. Por ahora, la fundación responsable del proyecto prefiere no fijar una fecha definitiva para la finalización, aunque algunas estimaciones sugieren que las obras principales podrían concluir dentro de aproximadamente una década si se mantiene el flujo de visitantes.

Mientras tanto, la inauguración oficial de la Torre de Jesús está prevista para el 10 de junio, una fecha simbólica que coincide con el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí. Para la ceremonia se espera la presencia de autoridades religiosas y políticas, e incluso se ha mencionado la posible asistencia del papa León XIV, aunque su participación aún no ha sido confirmada.