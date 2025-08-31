Un micro cayó en una zanja por la tormenta de Santa Rosa y 40 pasajeros debieron ser rescatados en lancha

El transporte perteneciente a la empresa Plusmar se despistó en plena Ruta 5 por una ráfaga fuerte de viento. El chofer y todos los pasajeros debieron ser rescatados.

Micro varado en la Ruta 5. Foto: NA.

La tormenta de Santa Rosa arrasó en varias provincias y las malas condiciones climáticas provocaron que un micro de larga distancia, perteneciente a la empresa Plusmar, se despistara en la Ruta 5 entre Carlos Casares y Pehuajó. Por consecuencia quedó varado en una zanja totalmente inundada.

“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha por personal de emergencia. Según trascendió, todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste bonaerense, sin registrarse heridos ni víctimas fatales.

Micro varado en la Ruta 5. Foto: NA.

Según el conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción. “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó. El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas.

Provincias afectadas por la tormenta de Santa Rosa

En la provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona norte, varias localidades amanecieron con calles anegadas y barrios inundados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias que podrían superar los 100 mm acumulados, un volumen que en menos de 24 horas equivale a casi el promedio de precipitaciones de un mes.

La Ciudad de Buenos Aires también registra lluvias persistentes y ráfagas de hasta 70 km/h, y se espera mayor intensidad del fenómeno hacia el lunes por la mañana.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: NA.

En Mendoza, las consecuencias fueron más severas: más de 100 personas debieron ser evacuadas, hubo caída de árboles, daños en viviendas y granizo de gran tamaño en algunas localidades, lo que obligó a Defensa Civil a desplegar operativos de asistencia.

Catamarca también reportó episodios de granizo, mientras que en San Luis, San Juan, Córdoba y Tucumán se informaron fuertes tormentas con daños en infraestructuras rurales y pérdidas agrícolas.