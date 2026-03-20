Yakarta, Indonesia. Foto: Instagram @gladysseara

Yakarta atraviesa una crisis ambiental que se agrava año tras año. La capital de Indonesia, una de las megaciudades más densamente pobladas del planeta, vive un hundimiento progresivo que afecta barrios enteros y compromete su futuro.

Las autoridades locales admiten que el deterioro del suelo ya impacta en la movilidad, el acceso a servicios básicos y la vida cotidiana de millones de habitantes. El panorama se vuelve más crítico a medida que el cambio climático acelera el problema.

¿Cuál es la megaciudad más poblada del mundo que está desapareciendo progresivamente?

Inundaciones en Yakarta, Indonesia. Foto: X.

El crecimiento desordenado y la falta de infraestructura en Yakarta presionaron durante décadas un terreno naturalmente inestable. Hoy, cerca del 40% de la ciudad se encuentra por debajo del nivel del mar y sigue descendiendo.

El peso de las construcciones, las inundaciones recurrentes y la rápida expansión urbana profundizaron un proceso que ya figura entre los más graves del mundo. A esto se suma la incapacidad de su red de agua potable para abastecer a la población.

Las razones del hundimiento se relacionan con el cambio climático

Sin acceso garantizado al servicio, millones de habitantes dependen de pozos clandestinos para obtener agua. La extracción constante vació los acuíferos y debilitó la base pantanosa de la ciudad, acelerando el hundimiento progresivo.

El aumento del nivel del mar agrava todo. El cambio climático derrite los casquetes polares y empuja el océano hacia la costa norte de Indonesia. En Yakarta, ese avance ya se siente con inundaciones más frecuentes y severas.

¿Por qué el año 2050 es clave para el futuro de Yakarta?

Yakarta, Indonesia. Foto: Instagram @gladysseara

Modelos elaborados por especialistas advierten que, hacia 2050, grandes zonas del norte de la ciudad podrían quedar sumergidas. Estudios citados por medios internacionales sostienen que hasta un 95% de esa región estaría bajo el agua si no se frenan las tendencias actuales.

El gobierno impulsó proyectos como el “Muro Marino Gigante” y planes de restauración de ríos para mejorar el drenaje. Sin embargo, expertos insisten en que estas medidas podrían no ser suficientes si no se controla la extracción de agua subterránea y no se mitiga la crisis ambiental que afecta a Indonesia.

Mientras tanto, las familias que viven en las áreas más bajas de Yakarta ya experimentan los efectos de esta transformación. Muchas deben elevar sus viviendas, mudar sus comercios o convivir con calles que quedan inutilizadas durante semanas por la acumulación de agua.

Algunos sectores académicos plantean que la única salida a largo plazo podría ser trasladar la capital a otro punto del país, una propuesta que Indonesia ya comenzó a debatir. Pero incluso con ese plan en marcha, el destino de Yakarta sigue siendo una incógnita marcada por el cambio climático y la urgencia de frenar su hundimiento progresivo.