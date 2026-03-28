Dubái bajo el agua. Foto: Canal26.com

Aunque el momento más intenso del temporal ya quedó atrás en Emiratos Árabes Unidos, las consecuencias todavía se sienten: calles anegadas, rutas complicadas y demoras en distintos puntos del país, especialmente en Dubái, Abu Dhabi y los emiratos del norte.

Inundaciones en Dubai. Video X @TonyLaneNV

Fuertes lluvias en Emiratos Árabes Unidos: calles inundadas y complicaciones para circular en Dubái y Abu Dhabi

Durante la noche, el cielo se iluminó con relámpagos impactantes, aunque las lluvias finalmente no fueron tan fuertes como se había anticipado. Desde entonces, los equipos municipales trabajan sin pausa para drenar el agua acumulada tras las precipitaciones que dejaron múltiples zonas bajo agua.

Inundaciones en Dubai. Video X @WeatherMonitors

En Dubái, algunos de los sectores más afectados son Jebel Ali, Al Quoz y las inmediaciones del Mall of the Emirates, donde todavía hay grandes acumulaciones de agua. También se registran complicaciones en túneles clave, como el de la calle Al Jamayel, que conecta Dubai Marina con Jumeirah Park y Jebel Ali. A esto se suma el estado crítico de la vía que une la Zona Franca de Jebel Ali con Abu Dhabi, además de accesos a áreas como The Greens y First Al Khail, cerca del Saudi German Hospital.

Inundaciones en Dubai. Video X @RealBababanaras ·

El tránsito se volvió un desafío. Según los sistemas de monitoreo en tiempo real, hay fuertes demoras en zonas como la estación de metro Al Fardan y Media City, producto de accesos afectados desde la Sheikh Zayed Road. En Dubai Investment Park, particularmente en las zonas más bajas, varios autos quedaron prácticamente flotando, lo que obligó a las autoridades a reforzar las alertas y pedir precaución.

Inundaciones en Dubai. Video X @WeatherMonitors

La situación no es muy distinta en Abu Dhabi. El centro urbano presenta inundaciones en barrios como Al Wadha y Sheikh Rashid bin Saeed. Como medida preventiva, se redujo la velocidad máxima a 60 km/h en la E10, una de las principales arterias que atraviesa la ciudad.

Inundaciones en Dubai. Video X @chematierra

Dentro de todo, hay un dato que trae algo de alivio: el tornado que se había pronosticado finalmente no se produjo y los vientos fueron menos intensos de lo esperado. Esto ayudó a evitar daños mayores y permite que las tareas de limpieza y recuperación avancen más rápido en las próximas horas.