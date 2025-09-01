Cuánto sale comer en Banchero en septiembre 2025: una de las pizzerías más emblemáticas de CABA

Pizzería Banchero. Foto: Instagram @pizzeriabanchero

Entre las mil opciones para comer pizza en Buenos Aires, se destacan clásicos que no defraudan. Uno de ellos es Banchero, fundada en el barrio de La Boca en 1932 y considerada como la casa de la fugazza con queso, también se encuentra en la calle Corrientes y en el exterior.

Antes de preparar una salida, es importante saber los precios que ofrecen los locales, para no llevarse una sorpresa. En ese sentido, te contamos cuánto cuesta comer en Banchero en septiembre 2025.

Banchero. Foto: Canal 26

Cuánto cuesta la pizza en Banchero en septiembre de 2025

El menú incluye muchas variedades con precios que acompañan el contexto económico actual:

Porción de faina: $1.600

Fugazzeta con queso chicha: $27.000

Muzzarella grande: $24.500

Jamón y morrones grande: $32.500

Banchero, un emblema de CABA

Fundada en el barrio de La Boca en 1932, en un local que todavía existe en la esquina de la Avenida Almirante Brown y la calle Suárez, la pizzería Banchero se considera el creador de la fugazza con queso.

Aparentemente, la inventó Juan Banchero, un día que cortó al medio una pizza de cebolla y le puso queso, para que no estuviera tan seca.

Pizzería Banchero. Foto Instagram.

En el año 2002, fue declarado Sitio de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de sus aportes a la cocina argentina.

Los locales de Banchero en CABA