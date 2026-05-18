Menú semanal con recetas saludables: qué comer del lunes 18 al domingo 24 de mayo, día por día
Con opciones simples, nutritivas y fáciles de preparar, este menú semanal reúne ideas para organizar almuerzos y cenas durante toda la semana, incorporando proteínas, verduras y comidas caseras para resolver el día a día sin caer en la rutina.
Comer saludable no tiene por qué ser aburrido ni complicado. Muchas veces creemos que para llevar una alimentación equilibrada hace falta tiempo de sobra, pero la realidad es que con una buena organización semanal todo se vuelve más simple. Planificar el menú no solo ayuda a comer mejor, sino también a ahorrar dinero.
Un menú semanal con recetas saludables permite combinar de forma equilibrada proteínas, carbohidratos y verduras sin caer en la monotonía. La clave está en elegir preparaciones fáciles, con ingredientes accesibles y técnicas de cocción prácticas como el horno, la plancha o el vapor.
Lunes 23: Pollo al horno con batatas y ensalada de tomate y rúcula
Condimentar las presas de pollo con ajo picado, pimentón, orégano, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Llevar al horno junto con las batatas cortadas en cubos o rodajas y cocinar hasta que el pollo quede dorado y las batatas tiernas por dentro. Mientras tanto, preparar una ensalada fresca con tomate y rúcula, ideal para sumar frescura al plato. Se puede agregar limón o semillas para darle más sabor y textura.
Martes 24: Bife a la plancha con ensalada de zanahoria y repollo
Cocinar los bifes a la plancha con apenas un poco de aceite, sal y pimienta hasta que queden dorados por fuera y jugosos por dentro. Para el puré, hervir papa y calabaza en partes iguales y luego pisarlas juntas con un chorrito de leche o aceite de oliva. Acompañar con una ensalada fresca de zanahoria rallada y repollo finamente cortado, que aporta crocancia y equilibrio al plato.
Miércoles 25: Tarta integral de espinaca y queso con ensalada de tomate y huevo
Preparar una tarta con masa integral y un relleno de espinaca previamente salteada con cebolla y mezclada con queso y huevo. Llevar al horno hasta que la masa esté crocante y el relleno bien cocido. Acompañar con una ensalada simple de tomate y huevo duro, ideal para sumar frescura y completar una comida equilibrada y práctica para mitad de semana.
Jueves 26: Salteado de pollo con quinoa y vegetales
Cortar el pollo en tiras y cocinarlo en una sartén o wok con un poco de aceite, ajo y condimentos a gusto. Agregar vegetales como morrón, zanahoria, cebolla y zucchini cortados en tiras, y saltear hasta que queden tiernos pero crocantes. Incorporar quinoa ya cocida y mezclar bien para integrar todos los sabores. Es una opción liviana, nutritiva y muy fácil de preparar.
Viernes 27: Filet de merluza al horno con limón, papas y ensalada verde
Colocar los filetes de merluza en una fuente para horno y condimentarlos con limón, ajo, perejil, sal y pimienta. Cocinar junto con papas cortadas en rodajas o cubos hasta que el pescado quede tierno y las papas doradas. Servir con una ensalada verde de lechuga, rúcula o espinaca fresca, ideal para sumar frescura y completar una comida liviana y saludable.
Sábado 28: Pizza casera integral con vegetales y queso
Preparar una masa integral casera o utilizar una base lista, cubrir con salsa de tomate y agregar queso, cebolla, morrón, tomate cherry y aceitunas. Cocinar en horno fuerte hasta que la masa quede crocante y el queso gratinado. Se puede acompañar con una ensalada verde fresca para sumar vegetales y lograr una cena más equilibrada.
Domingo 29: Pasta con salsa de tomate casera y albahaca
Cocinar la pasta elegida hasta que quede al dente. Mientras tanto, preparar una salsa casera salteando ajo y cebolla con un poco de aceite de oliva, agregar tomate triturado y cocinar a fuego bajo hasta que tome sabor. Incorporar hojas de albahaca fresca al final para darle aroma y frescura. Servir la pasta con la salsa caliente y, si se desea, sumar queso rallado por encima.
Cómo armar un plato completo y nutritivo
La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:
- ½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.
- ¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.
- ¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).
- Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.