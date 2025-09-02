Con el nuevo fin de semana largo de octubre, así queda el calendario completo de feriados y días no laborables de 2025

Todos los fines de semana largos de 2025, con sus respectivos días no laborables, puentes con fines turísticos y feriados correspondientes.

El Gobierno nacional resolvió que el feriado del 12 de octubre, que este año cae en día domingo, se traslade al viernes previo, 10 de octubre, generando un fin de semana largo que no estaba contemplado en el calendario inicial de feriados de 2025.

La medida se formalizó el lunes 1 de septiembre a través de la resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Guillermo Francos.

Todos los feriados y días no laborables de 2025

El calendario estimativo incluye feriados nacionales inamovibles, que tienen fechas fijas, como el Día de la Independencia o el Día del Trabajador, así como feriados trasladables, que pueden moverse al lunes anterior o posterior según su ubicación en el calendario gregoriano.

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 3 y martes 4: Carnaval (feriados inamovibles)

Lunes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1°: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2: Día no laborable con fines turísticos (puente)

Domingo 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17)

Viernes 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15: Día no laborable con fines turísticos (puente)

Domingo 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Octubre

Viernes 10: feriado correspondiente al 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural - Día de la Raza

Noviembre

Viernes 21: Día no laborable con fines turísticos (puente)

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre