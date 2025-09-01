Es oficial: trasladaron el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

El Gobierno nacional oficializó el traslado del feriado correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural con el objetivo de incentivar la actividad económica en destinos turísticos y comercios locales.

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre. Foto: Pixabay. Foto: Pixabay.

El Gobierno nacional resolvió trasladar el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año coincidía con el domingo 12 de octubre, con el objetivo de potenciar el turismo interno y estimular la economía en sectores estratégicos.

La medida se formalizó a través de la resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por Guillermo Francos. El texto se apoya en la normativa vigente que habilita la movilización de los feriados cuando caen en fin de semana, con el propósito de generar fines de semana largos. En este sentido, el feriado del domingo 12 se trasladó al viernes 10 de octubre.

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre. Foto: Freepik.

La decisión fue adoptada tras una propuesta de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que argumentó la conveniencia de favorecer la demanda turística en distintas regiones del país. Según la cartera, este tipo de medidas permite dinamizar la actividad en destinos tradicionales y emergentes, al tiempo que beneficia a hoteles, restaurantes y comercios locales.

Con el traslado, el fin de semana largo de octubre se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12, lo que ofrecerá la posibilidad de planificar escapadas y viajes de corta distancia en una época del año en la que suelen aumentar las reservas.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es una de las efemérides más significativas del calendario nacional. Sustituyó en 2010 al tradicional “Día de la Raza” con el fin de promover una mirada crítica sobre el proceso histórico iniciado en 1492, revalorizando la diversidad cultural de los pueblos originarios y la construcción plural de la identidad argentina.

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre. Foto: Unsplash.

Calendario 2025: cuándo son los próximos feriados en Argentina

El nuevo cronograma de feriados contempla otros fines de semana largos antes de fin de año:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible).

Con esta disposición, el Gobierno busca aprovechar los feriados como herramienta para el crecimiento de la actividad turística, un sector que se considera estratégico en la generación de empleo y dinamización económica.