Feriado confirmado en septiembre: este día no habrá clases en toda la Argentina

Iniciado el nuevo mes, muchos se preguntan cuándo tendrán un pequeño descanso en la semana.

Aulas vacías, imagen ilustrativa. Foto: NA.

Pese a que existe la creencia de que septiembre no tiene feriados, hay un selecto grupo que tendrá un día para el descanso. Este 11 de septiembre contarán con un día extra de descanso, debido a que permanecerán cerradas todas las escuelas del país.

A poco tiempo de la llegada de la primavera, muchas personas se preguntan cuándo habrá una nueva jornada no laborable o un fin de semana largo y será el jueves 11 será asueto.

¿Por qué es feriado el jueves 11 de septiembre?

Cada 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro, en recuerdo al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por lo cual los maestros y alumnos podrán disfrutar de un día de extra de descanso.

Domingo Faustino Sarmiento. Foto: Wikipedia.

Este feriado escolar solo se aplica a docentes y estudiantes de las escuelas primarias del país, ya que Sarmiento es considerado el “padre del aula”, un político argentino que decidió dedicar su vida al desarrollo de la educación en el país.

En 1868, fue elegido presidente de la Nación y durante su mandato ordenó la creación de 800 colegios, además de poner en marcha programas orientados al alcance escolar. Así logró incrementar el alumnado de 30.000 a 110.000 estudiantes.

Así queda el calendario completo de feriados y días no laborables de 2025

El Gobierno nacional resolvió que el feriado del 12 de octubre, que este año cae en día domingo, se traslade al viernes previo, 10 de octubre, generando un fin de semana largo que no estaba contemplado en el calendario inicial de feriados de 2025.

La medida se formalizó el lunes 1 de septiembre a través de la resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Guillermo Francos.

Feriados, calendario. Foto: Unsplash.

Octubre

Viernes 10: feriado correspondiente al 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural - Día de la Raza

Noviembre

Viernes 21: Día no laborable con fines turísticos (puente)

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre