Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de septiembre de 2025
Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Fe
En Santa Fe hoy esperamos un clima parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilan desde una mínima de 7.9°C hasta una máxima de 18.5°C. La humedad relativa alcanzará un sorprendente 85%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media de 21 km/h, garantizando una jornada agradable. No se esperan precipitaciones significativas durante la mañana, lo que significa un día ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, y las temperaturas se acercarán a los 18°C. Conforme avance la noche, la temperatura comenzará a descender gradualmente hacia los 7.9°C. La humedad se mantendrá elevada, planteando condiciones para posibles neblinas. Los vientos continuarán soplando a una velocidad moderada, lo que ayudará a mitigar el efecto de la humedad sobre la sensación térmica.