“Beneficios ANSES”: supermercados con descuentos para jubilados y pensionados desde septiembre

El Gobierno relanzó el programa “Beneficios ANSES” con rebajas del 10% y hasta 20% en supermercados de todo el país.

Descuentos de ANSES. Foto: ANSES

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció el relanzamiento del programa “Beneficios ANSES”, que volverá a estar vigente desde septiembre con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de más de siete millones de jubilados y pensionados en todo el país.

Este programa ofrece descuentos directos en supermercados, con un 10% de rebaja sin tope de reintegro en compras generales, y en algunos comercios, un 20% en productos de perfumería y limpieza.

ANSES. Foto: NA.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello destacaron que esta medida “no representa un costo para el Estado” y que también beneficia al comercio al incrementar el flujo de clientes, generando un círculo virtuoso en la economía.

Más beneficios del Banco Nación para sus clientes

Además, quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación podrán acceder a dos beneficios adicionales gracias a un convenio con la entidad. Por un lado, obtendrán un reintegro adicional del 5% en compras realizadas con tarjetas de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000. Por otro lado, el banco abonará intereses diarios sobre el saldo en cuenta, con una Tasa Nominal Anual del 32%, hasta un límite de $500.000.

Los diferentes descuentos que ofrece el Banco Nación. Foto: NA.

Los descuentos aplican en los principales supermercados del país, con condiciones que varían según la cadena:

Disco, Jumbo y Vea : 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima : 10% en todos los rubros, sin tope.

Josimar : 15% en todos los rubros, sin tope.

Carrefour: 10% de descuento general, con un tope de $35.000.

Los supermercados adheridos al beneficio del Banco Nación incluyen Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Es importante destacar que los descuentos no son acumulables con otras promociones y no aplican a productos como carnes, electrodomésticos y algunas marcas seleccionadas.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca aliviar el impacto de la inflación en los ingresos fijos, ofreciendo herramientas concretas para que jubilados y pensionados puedan maximizar su poder de compra.