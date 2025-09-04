La “H&M uruguaya” llegó desde Punta del Este a la calle Florida: el outlet más barato de Buenos Aires, en pleno microcentro porteño

El estilo de la ropa es similar al de marcas internacionales como H&M y Zara, pero con precios que se presentan como más accesibles dentro del mercado argentino.

Un outlet con ropa barata en Buenos Aires. Foto: Instagram @indian.argentina

La cadena uruguaya de fast fashion Indian Market inició su desembarco en la Argentina, con un ambicioso plan que contempla la apertura de al menos nueve tiendas antes de fin de año y una propuesta que combina los precios irresistibles de marcas como H&M con una renovación constante de sus colecciones, inspirada en el mismo modelo comercial de Zara.

El establecimiento más visitado por los porteños se encuentra en la esquina de Florida y Perón, en el microcentro, en el edificio que antes ocupaba la cadena Falabella. La apertura busca ofrecer una alternativa de ropa para hombres, mujeres y niños, con precios competitivos y colecciones que se renuevan de manera periódica.

Un outlet ofrece ropa muy barata en pleno microcentro. Foto: Instagram @indian.argentina

El formato del local sigue el estilo de grandes cadenas internacionales: percheros, estanterías y espacios amplios permiten que los clientes recorran el edificio y seleccionen productos directamente. Además, el local dispone de probadores, múltiples medios de pago y un horario extendido que se adapta al ritmo del microcentro.

La tienda ofrece una amplia variedad de productos: remeras, camisas, pantalones, jeans, abrigos, calzado y accesorios. Según la firma, las colecciones rotan constantemente, por lo que los clientes pueden encontrar novedades cada vez que visitan el local.

Precios irresistibles en Indian Market

En Indian Market, las remeras tienen un valor de $4.900, los suéteres y jeans parten desde $9.900 y las camperas rondan los $19.900. La estrategia de precios busca posicionar al local como una opción de ropa low cost en Buenos Aires, ofreciendo alternativas a otras cadenas de moda masiva presentes en la ciudad.

El local ubicado en Florida 202 abre todos los días: de lunes a sábados, de 9:30 a 20:30, y los domingos, de 11 a 20.

Las próximas aperturas de Indian están confirmadas en Mendoza (con un local en el centro de la ciudad y otro en el Shopping Palmares), Bahía Blanca, Santa Fe, Mar del Plata y Rosario. Además, la marca ya ofrece la posibilidad de comprar online desde cualquier punto del país en su canal de e-commerce.