El outlet secreto en Buenos Aires donde se consiguen las zapatillas en tendencia con 50% de descuento

Las zapatillas New Balance en tendencia. Foto: Pinterest.

Décadas atrás, las zapatillas New Balance fueron un verdadero furor, y hoy esa tendencia parece estar de vuelta. Aunque la marca se hizo famosa en el mundo del running, ahora se usan tanto para la oficina como para salir con amigas o incluso para el gimnasio.

Cada vez más personas buscan estos modelos para darle estilo a cualquier outfit, y la buena noticia es que en Zona Norte, más precisamente en San Isidro, existe un outlet secreto que ofrece lo mejor de la marca para los amantes del calzado cómodo.

Outfit con zapatillas New Balance. Foto: Pinterest.

El local combina productos de calidad con precios accesibles, con descuentos que llegan hasta el 50%. La gran pregunta ahora es: ¿dónde queda este imperdible destino para los fanáticos de New Balance?

Local de New Balance Soleil Premium Outlet. Foto: soleilpremiumoutlet.com.ar

El outlet de New Balance para conseguir las mejores zapatillas

El outlet de New Balance se encuentra en el Soleil Premium Outlet, el principal centro comercial a cielo abierto de San Isidro. Este espacio reúne algunas de las marcas más reconocidas, ofreciendo precios de liquidación y promociones difíciles de resistir. El local de New Balance atiende de lunes a sábado, de 10 a 20 horas, y es ideal para recorrer con calma, ya sea en familia o con amigos.

Zapatillas, ropa urbana y deportiva con buenos precios

El punto fuerte del outlet son, sin dudas, las zapatillas. Allí se pueden conseguir modelos para running, entrenamiento, uso urbano, e incluso los clásicos icónicos que siempre regresan. Al tratarse de temporadas anteriores o ediciones discontinuadas, los precios pueden bajar hasta un 50%, y en algunos casos hay promociones tipo 2x1 o descuentos por cantidad.

Outfit con zapatillas New Balance. Foto: Pinterest.

Además del calzado, el outlet ofrece indumentaria de calidad, incluyendo buzos, camperas, joggings, remeras técnicas y prendas urbanas. Muchas de estas opciones están muy por debajo de su valor original y cuentan con buena disponibilidad de talles tanto para adultos como para niños.

Outfit con zapatillas New Balance. Foto: Pinterest.

A diferencia de otros outlets, el local de New Balance en Soleil Premium Outlet ofrece una experiencia de compra cómoda y agradable, con stock bien organizado, atención personalizada y probadores disponibles. Gracias a su variedad de productos y descuentos reales, es el destino ideal para quienes buscan zapatillas y ropa urbana de calidad, sin renunciar al estilo ni al confort. Sin dudas, una parada obligada para los fanáticos de la marca y para quienes quieran renovar su look con calzado cómodo y a buen precio.