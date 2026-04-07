Polo premium de la moda: un emblemático shopping de Buenos Aires se renueva e incorpora gran cantidad de marcas del exterior
El centro comercial avanza con una renovación integral impulsada por IRSA, que incluye nuevas firmas globales como Maje y Skinko.
Un shopping de la Ciudad se transforma con la incorporación de 10 marcas internacionales y propuestas de lifestyle con la intención de reposicionarse como uno de los centros comerciales más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata del Alcorta Shopping y la renovación está orientada a captar las últimas tendencias globales en moda, diseño y belleza, con el fin de seducir a un público cada vez más exigente, interesado en experiencias de compra diferenciales y acceso a firmas que hasta ahora solo estaban disponibles en el exterior.
¿Cuándo llegan las remodelaciones?
Las primeras aperturas comenzaron en abril y continuarán en mayo. Una de las novedades destacadas es Magma on the Road, un espacio multimarca que reunirá propuestas contemporáneas con etiquetas como Free People, Project Social y The Farra, orientadas a un público joven y urbano.
También durante abril llegará Maje, que abrirá un local de 98 metros cuadrados en el primer nivel del shopping, con su estilo parisino sofisticado y minimalista.
Para mayo está previsto que llegue Skinko, que se dedica a rutinas de cuidado de la piel e innovación dentro del segmento belleza.
Habrá otras siete marcas que formarán parte de esta nueva etapa, aunque aún no confirmaron fecha de apertura.
La renovación del Alcorta Shopping se inscribe en un plan más amplio impulsado por Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), orientado a modernizar sus principales centros comerciales en la Ciudad. La estrategia busca revitalizar el retail físico con una oferta que combine marcas premium y experiencias diferenciales.
Así, IRSA apuesta a reposicionar sus shoppings como destinos clave de consumo, con Alcorta liderando una transformación que marca el rumbo del sector en Buenos Aires.