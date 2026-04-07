Se renueva el Alcorta Shopping. Foto: Tripadvisor.

Un shopping de la Ciudad se transforma con la incorporación de 10 marcas internacionales y propuestas de lifestyle con la intención de reposicionarse como uno de los centros comerciales más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del Alcorta Shopping y la renovación está orientada a captar las últimas tendencias globales en moda, diseño y belleza, con el fin de seducir a un público cada vez más exigente, interesado en experiencias de compra diferenciales y acceso a firmas que hasta ahora solo estaban disponibles en el exterior.

Se renueva el Alcorta Shopping. Foto: Tripadvisor.

¿Cuándo llegan las remodelaciones?

Las primeras aperturas comenzaron en abril y continuarán en mayo. Una de las novedades destacadas es Magma on the Road, un espacio multimarca que reunirá propuestas contemporáneas con etiquetas como Free People, Project Social y The Farra, orientadas a un público joven y urbano.

También durante abril llegará Maje, que abrirá un local de 98 metros cuadrados en el primer nivel del shopping, con su estilo parisino sofisticado y minimalista.

Para mayo está previsto que llegue Skinko, que se dedica a rutinas de cuidado de la piel e innovación dentro del segmento belleza.

Habrá otras siete marcas que formarán parte de esta nueva etapa, aunque aún no confirmaron fecha de apertura.

Se renueva el Alcorta Shopping. Foto: Tripadvisor.

La renovación del Alcorta Shopping se inscribe en un plan más amplio impulsado por Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), orientado a modernizar sus principales centros comerciales en la Ciudad. La estrategia busca revitalizar el retail físico con una oferta que combine marcas premium y experiencias diferenciales.

Así, IRSA apuesta a reposicionar sus shoppings como destinos clave de consumo, con Alcorta liderando una transformación que marca el rumbo del sector en Buenos Aires.