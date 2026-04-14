Termas en Buenos Aires con descuentos para jubilados:

Termas para jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

Las termas en la provincia de Buenos Aires siguen siendo una de las escapadas preferidas por jubilados y pensionados, no solo por sus beneficios para la salud sino también por sus tarifas especiales y descuentos permanentes. En 2026, varios complejos termales bonaerenses ofrecen precios diferenciales para adultos mayores, convirtiéndose en una opción accesible para descansar sin viajar lejos.

A continuación, repasamos las principales termas de Buenos Aires, dónde están ubicadas y cuánto cuesta la entrada para jubilados.

Los precios son orientativos y pueden variar según temporada, promociones o días especiales.

Termas de Dolores

Termas de Dolores. Foto: termasdolores.com.ar

Ubicación: Ciudad de Dolores, a 210 km de CABA (Ruta 2)

Las Termas de Dolores son uno de los complejos más modernos de la provincia y cuentan con piletas cubiertas, semicubiertas y espacios verdes amplios, ideales para adultos mayores.

Precios 2026

Entrada general: $17.500

Jubilados y pensionados: $14.400

Contingentes de jubilados: $12.200

Estacionamiento: $4.800

Menores de 3 años y personas con discapacidad: sin cargo

Termas Marinas Park en San Clemente del Tuyú

Termas Marinas Park. Foto: Termas Marinas Park.

Ubicación: San Clemente del Tuyú, Partido de La Costa

Ubicadas cerca del mar y en un entorno natural único, las Termas Marinas son muy elegidas por jubilados durante la temporada baja.

Precios estimados

Entrada general adulto: desde $15.000

Jubilados y pensionados: entre $12.000 y $13.000

Descuento adicional con hoteles adheridos o compras online

Menores de 3 años: sin cargo

Consejo SEO-friendly: ir de lunes a viernes suele garantizar mejores promociones.

Termas de Tapalqué

Termas de Tapalqué. Foto: Prensa

Ubicación: Tapalqué, a 270 km de CABA (Ruta Provincial 51)

Las Termas de Tapalqué se destacan por su tranquilidad, entorno natural y precios accesibles para personas mayores.

Precios vigentes

Entrada general: $22.000

Jubilados y pensionados: $16.500

Residentes de Tapalqué: $11.000

Menores de 3 años y personas con discapacidad: sin cargo

Además, existen descuentos adicionales para jubilados del IPS, especialmente de lunes a viernes.

Termas del Salado – General Belgrano

Ubicación: General Belgrano, a 90 minutos de CABA

Son consideradas las termas más cercanas a la Ciudad de Buenos Aires, ideales para escapadas cortas.

Precios 2026

Entrada general: $19.000

Jubilados (con carnet): $15.500

Menores de 11 años: $11.400

Residentes locales: $9.500

Personas con discapacidad: $8.700

Menores de 3 años: sin cargo

También ofrecen pasaportes de 2 o 3 días, con tarifas reducidas para jubilados.

Cómo pagar menos en las termas bonaerenses

Para aprovechar los mejores precios para jubilados, se recomienda:

Llevar carnet de jubilado o pensionado

Elegir días de semana

Consultar convenios con IPS o PAMI

Ver promociones por compra anticipada

Termas, bienestar y precios accesibles

Las termas en Buenos Aires con descuentos para jubilados siguen consolidándose como una de las mejores opciones de turismo saludable en 2026. Con precios claros, ubicaciones accesibles y beneficios terapéuticos, son una alternativa ideal para disfrutar todo el año.