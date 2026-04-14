Termas en Buenos Aires con descuentos para jubilados: dónde están y cuánto cuestan en 2026
Con descuentos especiales, precios accesibles y complejos ubicados a pocas horas de CABA, cada vez más adultos mayores eligen el turismo termal para descansar, cuidar la salud y ahorrar.
Las termas en la provincia de Buenos Aires siguen siendo una de las escapadas preferidas por jubilados y pensionados, no solo por sus beneficios para la salud sino también por sus tarifas especiales y descuentos permanentes. En 2026, varios complejos termales bonaerenses ofrecen precios diferenciales para adultos mayores, convirtiéndose en una opción accesible para descansar sin viajar lejos.
A continuación, repasamos las principales termas de Buenos Aires, dónde están ubicadas y cuánto cuesta la entrada para jubilados.
Los precios son orientativos y pueden variar según temporada, promociones o días especiales.
Termas de Dolores
Ubicación: Ciudad de Dolores, a 210 km de CABA (Ruta 2)
Las Termas de Dolores son uno de los complejos más modernos de la provincia y cuentan con piletas cubiertas, semicubiertas y espacios verdes amplios, ideales para adultos mayores.
Precios 2026
- Entrada general: $17.500
- Jubilados y pensionados: $14.400
- Contingentes de jubilados: $12.200
- Estacionamiento: $4.800
- Menores de 3 años y personas con discapacidad: sin cargo
Termas Marinas Park en San Clemente del Tuyú
Ubicación: San Clemente del Tuyú, Partido de La Costa
Ubicadas cerca del mar y en un entorno natural único, las Termas Marinas son muy elegidas por jubilados durante la temporada baja.
Precios estimados
- Entrada general adulto: desde $15.000
- Jubilados y pensionados: entre $12.000 y $13.000
- Descuento adicional con hoteles adheridos o compras online
- Menores de 3 años: sin cargo
Consejo SEO-friendly: ir de lunes a viernes suele garantizar mejores promociones.
Termas de Tapalqué
Ubicación: Tapalqué, a 270 km de CABA (Ruta Provincial 51)
Las Termas de Tapalqué se destacan por su tranquilidad, entorno natural y precios accesibles para personas mayores.
Precios vigentes
- Entrada general: $22.000
- Jubilados y pensionados: $16.500
- Residentes de Tapalqué: $11.000
- Menores de 3 años y personas con discapacidad: sin cargo
Además, existen descuentos adicionales para jubilados del IPS, especialmente de lunes a viernes.
Termas del Salado – General Belgrano
Ubicación: General Belgrano, a 90 minutos de CABA
Son consideradas las termas más cercanas a la Ciudad de Buenos Aires, ideales para escapadas cortas.
Precios 2026
- Entrada general: $19.000
- Jubilados (con carnet): $15.500
- Menores de 11 años: $11.400
- Residentes locales: $9.500
- Personas con discapacidad: $8.700
- Menores de 3 años: sin cargo
También ofrecen pasaportes de 2 o 3 días, con tarifas reducidas para jubilados.
Cómo pagar menos en las termas bonaerenses
Para aprovechar los mejores precios para jubilados, se recomienda:
- Llevar carnet de jubilado o pensionado
- Elegir días de semana
- Consultar convenios con IPS o PAMI
- Ver promociones por compra anticipada
Termas, bienestar y precios accesibles
Las termas en Buenos Aires con descuentos para jubilados siguen consolidándose como una de las mejores opciones de turismo saludable en 2026. Con precios claros, ubicaciones accesibles y beneficios terapéuticos, son una alternativa ideal para disfrutar todo el año.