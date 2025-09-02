Un nuevo mega outlet llega a Buenos Aires, con marcas de ropa internacionales y precios increíbles: dónde queda y hasta cuándo abre

La feria de rebajas está ubicada en uno de los centros comerciales más conocidos de la ciudad y combina locales de ropa con una propuesta gastronómica y un patio abierto excepcional.

Un nuevo outlet en Palermo. Foto: Distrito Arcos.

En un contexto en que el furor por las plataformas como Shein, que permiten comprar ropa online a precios accesibles, volver a experimentar la sensación de recorrer un espacio físico dedicado a las marcas internacionales es un atractivo adicional para los consumidores. Más aún si los precios son tan irresistibles como en el nuevo mega outlet que llega a la Ciudad de Buenos Aires.

El lugar en cuestión es American Outlet, una feria de descuentos con ofertas tentadoras y un stock que se renueva todos los días para asegurar la variedad. Ubicado en Distrito Arcos, en el barrio de Palermo, este lugar cuenta con ropa de primera calidad como Gap, Old Navy y Banana Republic.

Ropa de primera calidad, en el Distrito Arcos. Foto: Instagram @american_outlet_arg

El espacio, además de ofrecer precios desde $10.900 gracias a descuentos de más del 50%, combina locales de ropa con una propuesta gastronómica y un patio abierto ideal para disfrutar de una jornada de compras.

Un aspecto a tener en cuenta es que el outlet estará abierto hasta el 15 de septiembre. Abre de domingo a jueves, de 10 a 21 horas, viernes de 10 a 18 horas y sábados de 19:30 a 22 horas. El predio se encuentra en Paraguay 4979, a metros de la estación Palermo del tren San Martín y del subte D.

Los precios más tentadores en American Outlet

Uno de los principales atractivos del outlet son sus precios competitivos, que buscan captar la atención de los compradores: las remeras y camisas se ofrecen desde $10.000, los pantalones y jeans comienzan en $18.000, mientras que las camperas y los buzos tienen valores que rondan los $25.000, convirtiéndose en una opción accesible para quienes buscan renovar su guardarropa sin gastar de más.

Una vez en el predio, los visitantes se topan con una lista de precios que va desde los $10.900 a $149.900. Según el color del círculo en las etiquetas, las prendas tienen los siguientes valores:

Color gris: $10.900

Color verde: $17.900

Color morado: $21.900

Color marrón: $26.900

Color negro: $32.900

Color celeste: $39.900

Color rosado: $43.900

Color coral: $39.900

Color mostaza: $54.900

Color azul: $62.900

Color amarillo: $99.900

Color blanco: $149.900

A diferencia de otros outlets, donde generalmente se venden productos discontinuos, aquí se ofrece ropa de temporada y vigente.