Supermercado Carrefour. Foto: REUTERS

Carrefour Argentina dio un nuevo paso en su estrategia comercial y empezó a vender ropa de marcas internacionales dentro de sus supermercados. Desde abril, una selección de locales ofrece prendas de GAP, Old Navy y Banana Republic, una novedad que amplía la experiencia de compra más allá de alimentos y productos del hogar.

La iniciativa se apoya en el modelo de “todo bajo un mismo techo”, con el objetivo de sumar categorías y captar a consumidores que buscan resolver varias compras en un solo recorrido. Se trata de cápsulas de indumentaria con foco en básicos y tendencias globales.

Según explicó la compañía, la decisión respondió a una demanda concreta del público: marcas reconocidas, calidad y practicidad. “Queremos que el cliente pueda hacer su compra habitual y, al mismo tiempo, renovar el guardarropa”, señaló Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina.

Carrefour - Supermercado

El desembarco de estas etiquetas no es un hecho aislado. La cadena ya había experimentado con la venta de ropa Everlast, orientada a productos deportivos, y ahora amplió la apuesta hacia la moda urbana y casual, con mayor variedad de usos y públicos.

Qué prendas se venden y cuánto cuestan

En esta primera etapa, la oferta está enfocada en indumentaria masculina. El lanzamiento incluye remeras, buzos y jeans, con valores que se ubican en el segmento medio del mercado y con promociones especiales por tiempo limitado.

Las remeras tienen un precio de $34.990, con una promo 3x2 vigente hasta el 14 de abril, que baja el valor unitario a $23.327. Los buzos se venden a $46.990, con 70% de descuento en la segunda unidad, lo que deja un promedio de $30.544 por prenda.

En el caso de los jeans, el precio de lista es de $49.990 y se aplica la misma promoción en la segunda unidad, con un valor estimado de $32.494 en compras combinadas. Para buzos y pantalones, el esquema promocional se extiende hasta el 21 de abril.

El consumo en Argentina. Foto: NA

Sucursales donde está disponible la nueva cápsula

El nuevo surtido está disponible en 13 sucursales del país. En la provincia de Buenos Aires, se vende en los hipermercados de San Isidro, Vicente López, San Fernando, San Martín, Malvinas, Quilmes y La Plata, además de Carrefour Maxi Tortuguitas y locales en Mar del Plata.

En el interior, la propuesta llegó a Guaymallén (Mendoza), Concordia (Entre Ríos), Corrientes y Colón, Córdoba. La elección respondió al volumen de clientes y al espacio disponible para exhibición.

Desde la empresa destacaron que las ventas iniciales superaron las expectativas, lo que aceleró la decisión de sumar nuevo stock y ampliar talles y modelos en los próximos días. El objetivo es sostener la oferta y evaluar una posible expansión a más sucursales.

Las marcas GAP, Old Navy y Banana Republic pertenecen al grupo estadounidense Gap Inc. y cubren distintos segmentos: GAP se concentra en básicos casuales, Old Navy apunta a precios accesibles y volumen, mientras que Banana Republic se posiciona en un escalón más alto, con prendas de mayor calidad y diseño.

Apertura importadora y cambio en el mercado de la indumentaria

Ropa importada Foto: Unsplash.

La llegada de marcas internacionales a canales no tradicionales, como los supermercados, se da en un contexto de fuerte crecimiento de las importaciones de ropa y textiles. Según un informe citado por Infobae, en 2025 ingresaron a la Argentina 391.676 toneladas de productos textiles e indumentaria, lo que representó un aumento interanual del 71% en volumen y del 52% en valores en dólares, con un total de USD 1.702 millones. La diferencia entre ambas tasas refleja una caída en los precios unitarios de la mercadería importada, impulsada por el ingreso de productos de menor costo.

Ese fenómeno tuvo impacto directo en los precios al consumidor. De acuerdo con datos del INDEC, el rubro indumentaria y calzado registró en 2025 un aumento del 15,3%, muy por debajo de la inflación general, que fue del 31,5% en el mismo período. En términos relativos, la ropa se ubicó como uno de los segmentos con menor ajuste de precios en la economía argentina, una dinámica que favoreció el ingreso de nuevas propuestas comerciales y formatos de venta.

En ese escenario, la venta de prendas de marcas globales dentro de supermercados aparece como parte de una reconfiguración del mercado, donde la mayor disponibilidad de indumentaria importada, la competencia de precios y la búsqueda de volumen empujan a las cadenas a ampliar categorías y captar consumo fuera del negocio tradicional.