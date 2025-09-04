Se fueron las lluvias pero volvieron las bajas temperaturas: cómo seguirá el clima en Buenos Aires
Las lluvias y tormentas quedaron atrás, y la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue con buen clima, acompañada de un descenso de las temperaturas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo algo nublado durante toda la jornada, pasando por parcialmente nublado en la tarde.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 3 grados de mínima y 11 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
Del mismo modo, el viernes se anticipa con cielo despejado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima que treparía hasta 13.
El sábado también tendría frío, con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 2 y 15 gados.