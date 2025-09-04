Se fueron las lluvias pero volvieron las bajas temperaturas: cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de la semana, que se espera con buenas condiciones y con frío.

Ola de frío en Buenos Aires, invierno, clima, frío Foto: Noticias Argentinas

Las lluvias y tormentas quedaron atrás, y la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue con buen clima, acompañada de un descenso de las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo algo nublado durante toda la jornada, pasando por parcialmente nublado en la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 3 grados de mínima y 11 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Del mismo modo, el viernes se anticipa con cielo despejado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima que treparía hasta 13.

El sábado también tendría frío, con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 2 y 15 gados.