Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Soleado
12°
Viento
Norte 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Suroeste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Noroeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 7 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:50
Horas de luz11h 5m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Tucumán indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:45 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 25 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Norte 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Norte 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Norte 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Norte 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Norte 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Norte 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Norte 6 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Norte 4 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sureste 1 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sur 3 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sur 6 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sur 7 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Suroeste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Suroeste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Suroeste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Oeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Norte 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.