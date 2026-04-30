El tiempo en Tucumán hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Tucumán
Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 7 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:45
|Puesta del sol
|18:50
|Horas de luz
|11h 5m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Tucumán
¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Tucumán indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?
El sol sale hoy en Tucumán a las 07:45 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?
El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Tucumán?
El pronóstico para hoy en Tucumán indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 25 km/h.
Ubicación de Tucumán
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Norte 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|12°
|Norte 6 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|11°
|11°
|Norte 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|11°
|11°
|Norte 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|10°
|10°
|Norte 5 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|10°
|10°
|Norte 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|10°
|10°
|Norte 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|10°
|10°
|Norte 6 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|12°
|Norte 4 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|15°
|15°
|Sureste 1 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|18°
|18°
|Sur 3 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|19°
|19°
|Sur 6 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|20°
|20°
|Sur 7 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|21°
|21°
|Suroeste 6 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|21°
|21°
|Suroeste 6 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|22°
|22°
|Suroeste 6 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|22°
|Suroeste 6 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|21°
|21°
|Suroeste 5 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|19°
|19°
|Suroeste 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|18°
|18°
|Suroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|18°
|18°
|Oeste 2 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|17°
|17°
|Noroeste 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|16°
|16°
|Noroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|15°
|Norte 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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Tucumán