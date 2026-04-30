Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nevada con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 5 - 16 km/h
Lluvia
60% 0.2 mm
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 9 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nevada con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 12 - 36 km/h
Lluvia
40% 0.4 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 13 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:52
Puesta del sol18:07
Horas de luz9h 15m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:52 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 13 - 37 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 13 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 11 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 11 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 13 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 0 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 5 - 14 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Suroeste 6 - 16 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Suroeste 5 - 16 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Suroeste 6 - 18 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Suroeste 6 - 19 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Suroeste 7 - 24 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Suroeste 8 - 26 km/h 50% 0.6 cm Aguanieve con cielo cubierto
14:00 Suroeste 10 - 33 km/h 30% 0.1 cm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 10 - 33 km/h 40% 0.4 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 11 - 36 km/h 40% 0.1 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 9 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 11 - 29 km/h 70% 0.4 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 12 - 33 km/h 50% 1.4 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 10 - 32 km/h 60% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
21:00 Suroeste 13 - 33 km/h 50% 0.6 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 12 - 36 km/h 40% 0.4 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 12 - 34 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 Oeste 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.