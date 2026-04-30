Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
15°
Viento
Noreste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
25°
Viento
Noreste 19 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Noreste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 19 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 25°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:45
Horas de luz11h 3m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:42 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 43 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Este 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Noreste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Noreste 5 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Noreste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Noreste 9 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Noreste 9 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Noreste 8 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Noreste 10 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 22° 22° Noreste 13 - 30 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Noreste 15 - 34 km/h 0% Soleado
14:00 25° 26° Noreste 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Noreste 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Noreste 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Noreste 19 - 40 km/h 0% Soleado
18:00 24° 25° Noreste 14 - 39 km/h 0% Soleado
19:00 22° 22° Noreste 9 - 25 km/h 0% Soleado
20:00 20° 20° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.